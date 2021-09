Il presidente Cirio all'inaugurazione della prima edizione della Festa del pane a Niella Tanaro

SERGIO RIZZO - In occasione della festa di San Rocco, patrono dei panettieri, Niella Tanaro, in provincia di Cuneo, ha festeggiato nel fine settimana la prima edizione della festa “Festa del pane”. Con il sindaco Gian Mario Mina, i sindaci di vari Comuni della zona, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il vice presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, il senatore Marco Perosino, insieme al consigliere della Fondazione Crc Massimo Gula e il consigliere dell’Atl cuneese Rocco Pulitanò, hanno inaugurato ufficialmente con il taglio del nastro la prima edizione della "Festa del pane" a Niella Tanaro.

"Questa fiera – ha commentato il sindaco di Niella Tanaro, Gian Mario Mina – doveva partire nel 2020, ma a causa dell’emergenza sanitaria ha subito una battuta d’arresto. Questa fiera è l’inizio di un percorso che andrà avanti nel corso degli anni per celebrare il pane e non solo. È stato molto importante farla partire e riuscirci per la prima volta. È stato un progetto redatto con la partecipazione di tutte le associazioni del paese. A questo proposito ringrazio quanti si sono dimostrati disponibili a realizzare questo nostro evento. Ringrazio, Géraldine Giraud, giornalista francese, discendente di una delle prime famiglie di panettieri niellesi emigrate in Francia, che ha presenziato a quest’evento con il docufilm “In nome del pane”.

Ci sarà poi la nomina della squadra che prenderà parte al campionato europeo di panificazione con i rappresentanti che saranno tutti piemontesi. Un bellissimo risultato anche perché non c’è mai stato qualcosa del genere. L’importante è l’avvio, far partire una fiera in questi periodi è un grandissimo risultato, nonostante le problematiche non indifferenti. Un evento dedicato ai prodotti del nostro territorio in particolare al mondo alle farine, al grano e a quei prodotti che fanno del pane un alimento povero ma indispensabile nella vita quotidiana".

