La musica che cura: "Arpademia" a Cuneo porta Lerber in concerto, masterclass e giovani talenti

SERGIO RIZZO - Si terrà a Cuneo dalla primavera all’autunno 2022 la prima edizione di "Arpademia for Cuneo" con la direzione artistica di Eleonora Perolini e la co direzione artistica di Valentina Meinero. Arpademia si occupa della diffusione dell’arpa con corsi, master e ricerca sull’effetto della vibrazione della corda sulla persona. Con questo obiettivo sono previsti concerti, laboratori didattici per bambini e adulti, masterclass, mostre e conferenze. Un programma che permette di avvicinare tutti alla conoscenza di questo magico strumento.

Il primo evento di “Arpademia for Cuneo” sarà il concerto di Joel Von Lerber che si terrà il 31 maggio presso l'Auditorium Foro Boario, a Cuneo. Alle 20,30 vi sarà un momento dedicato elle esecuzioni di giovani talenti, provenienti da tutta Italia e anche da Cuneo che seguiranno la masterclass il giorno seguente alla Salvi con lo stesso Lerber. Alle 21 il Concerto di Joel von Lerber che incanterà il pubblico con un viaggio arpistico tra differenti stili e periodi.

La stagione è organizzata dall’Università Polpolare dell’Alto Monferrato (sede Arpademia Cuneo – responsabile Valentina Meinero) in partnership con la SalviHarps di Piasco Cuneo, e sostenuta anche dalla Crc di Cuneo. L’otto luglio 2022 presso il Giardino Oasi Lipu di Cuneo che ospiterà un concerto per arpa e mandolino tenuto da Valentina Meinero e Amelia Saracco. A settembre 2022 conferenza “Arpa a 360 gradi: dal Medioevo all’Arpaterapia, vibrazioni d’autore” presso Palcoscenico – viale Angeli 1 a Cuneo. Il 9 ottobre, Sala San Giovanni ospiterà un concerto – conferenza esposizione di arpe tenuto da Eleonora Perolini e Valentina Meinero. Il 19 ottobre in Sala San Giovanni a Cuneo si terrà il concerto dell’arpista internazionale franco-norvegese Delphine Constantin Reznik.

“L’arpa, solo a nominarla, suscita emozioni – afferma Eleonora Perolini –. Dopo 20 anni Arpademia, consolidata e cresciuta, su basi solide di esperienze uniche e irripetibili, si offre al pubblico più ampio, a coloro che con sensibilità seguano già dei percorsi e a chi, con curiosità voglia conoscerci. La novità è nell’apertura a tutti – continua la Perolini –, a quel pubblico che vuole trascorrere giorni di arricchimento interiore, per quelle arpiste che vogliano conoscere la realtà di Arpademia e codividerne gli stessi principi e ideali affiancando l’attività didattica e concertistica con quella della ricerca scientifica".

“La mia vita da sempre gira intorno all’arpa in tutte le sue sfaccettature – afferma Valentina Meinero (nella foto) –. E’ per me un grande onore poter ospitare, grazie al progetto Arpademia, eventi che, come da anni cerco di realizzare, permettano di conoscere, scoprire e suonare l’arpa”. E’ richiesta curiosità, semplicità e disponibilità alla scoperta innovativa dell’effetto benefico della vibrazione della corda su ognuno di noi!".

Per informazioni Arpademia@gmail.com.

Sergio Rizzo