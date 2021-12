Il podio di Courchevel restituisce fiducia alla Bassino ora in Austria per gigante e slalom

CUNEO CRONACA - La positività di Mikaela Shiffrin a un giorno dalla gara ha privato lo slalom gigante di Lienz di una delle protagoniste più attese. La Coppa del Mondo femminile di sci alpino riparte infatti dall'Austria martedì 28 (prima manche gigante femminile ore 10, seconda manche gigante femminile ore 13) e mercoledì 29 dicembre (prima manche slalom femminile ore 10, seconda manche slalom femminile ore 13), dove l’italiana Marta Bassino andrà a caccia di un grande risultato per trovare fiducia in vista delle Olimpiadi di Pechino.

Una delle rivali più toste sulla carta per la piemontese è Sara Hector. Al momento, i betting analyst vedono la svedese avanti all’azzurra nel testa a testa: un piazzamento migliore per Hector si gioca a 1,65, mentre Bassino che conclude davanti alla scandinava è in quota a 2,10. Duello atteso anche tra Federica Brignone e Michelle Gisin: l’azzurra leggermente favorita a 1,75, mentre la Svizzera si gioca a 1,95.

Le parole di Marta Bassino alla vigilia del gigante femminile, tratte dal sito di Fisi: "Il podio di Courchevel mi da ridato un po’ di fiducia e di consapevolezza. Ho passato i due giorni di Natale in famiglia, per poi spostarmi a Dobbiaco dove abbiamo fatto allenamento in condizioni ottimali: guardiamo avanti in vista di domani. Lienz è una pista molto bella, che mi piace molto, dove due anni fa ero salita sul podio e sono molto contenta di poterci gareggiare nuovamente. Non ho ancora avuto modo di mettere i piedi in pista ma i tecnici hanno riferito di ottime condizioni".

