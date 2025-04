Il Po ora sotto la soglia di pericolo, ma il Piemonte fa i conti con i danni del maltempo

CUNEO CRONACA - Riceviamo da ANBI Piemonte (Associazione Regionale Consorzi di Irrigazione e Bonifica): "La situazione in Piemonte risulta ancora critica a causa delle precipitazioni intense e persistenti che hanno interessato specialmente le aree nord-occidentali della regione, anche se in risoluzione. In particolare, in questi giorni sono state registrate piogge localmente molto forti che hanno interessato principalmente il Verbano, l'alto Vercellese, il Biellese e il Torinese.

Le piogge intense hanno portato a esondazioni in numerose aree. Particolare attenzione è riservata per il fiume Po, che ha raggiunto livelli critici nel Torinese. In particolare, l’idrometro a Crescentino segnava alle ore 14:30 di giovedì 17 aprile l’altezza di 5,59 metri, oltre la soglia di pericolo. Attualmente è sceso a 4,4 metri, ritornando sotto la soglia di pericolo.

Inoltre, anche i corsi d’acqua del bacino del Toce e del Sesia sono stati particolarmente colpiti, con quest’ultimo che ha visto un significativo aumento della sua portata. Il fiume Sesia a Borgo Sesia ha raggiunto il livello di 7,5 metri, ben oltre alla soglia di pericolo fissata in 6,30 metri, con esondazioni nel Comune di Borgo Vercelli. A Palestro, ha raggiunto un’altezza di 5,27 metri, appena sotto la soglia di pericolo, in leggera diminuzione.

Il fiume Dora Baltea si trova in una situazione di piena critica, secondo i dati dell'ARPA Piemonte, a Verolengo il livello del fiume ha superato nella notte i 4 metri, superando quindi la soglia di guardia, e una portata di 1808 m3/s a Mazzè (per poi calare durante la mattinata). Attualmente siamo sotto la soglia di guardia, a circa 3 metri".

(Foto Mattia Bagnati - L'edificio di Presa del Canale Cavour dal Po)