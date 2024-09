Il "paradosso" del turismo nelle Langhe del Barolo tra calo percepito delle presenze e rischio di overtourism

CUNEO CRONACA - I Vini del Piemonte, la Strada del Barolo e l’Enoteca Regionale del Barolo, in collaborazione con Divinea Wine Suite e Banca d’Alba, organizzano un seminario per analizzare e discutere le dinamiche più recenti e rilevanti che riguardano il turismo nell’area del Barolo, in programma lunedì 9 settembre dalle 17 alle 19 presso l’Enoteca Regionale del Barolo.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di importanti opinion leader del settore e si focalizzerà sull‘importanza crescente del turismo enogastronomico nell’area del Barolo, un pilastro fondamentale dell’economia locale negli ultimi anni. Si discuterà del calo percepito nel numero di visitatori nella prima parte dell’anno, offrendo un’importante occasione per esaminare i dati oggettivi sugli arrivi e confrontarli con quelli degli anni precedenti. Inoltre, si cercherà di analizzare le dinamiche altalenanti che caratterizzano quest’area, dove periodi di intenso afflusso turistico si alternano a fasi di diminuzione dei visitatori, creando sfide significative per la gestione del settore.

Il seminario offrirà un momento di confronto per comprendere e discutere le cause di questi fenomeni, ma soprattutto per ragionare insieme sulle possibili soluzioni così da contribuire all’ulteriore successo di posizionamento per il territorio. Un appuntamento prezioso per operatori del settore e appassionati di turismo che vogliono contribuire attivamente al futuro dell’area del Barolo. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi dei numeri e dei dati oggettivi raccolti, che saranno fondamentali per interpretare le tendenze e pianificare strategie efficaci.

Dopo i saluti istituzionali di Lorenzo Olivero, presidente della Strada del Barolo, e di Claudio Botto, presidente dell’Enoteca Regionale del Barolo, Daniele Manzone, Direttore della Strada del Barolo, introdurrà e modererà l’incontro, che avrà come relatori Stefano Mosca, Direttore Generale dell’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, Francesca Baldereschi, responsabile Slow Food Travel, Cristiana Grimaldi, Direttore dell’Enoteca Regionale del Barolo, e Filippo Galanti, co-fondatore di Divinea Wine Suite.

Il seminario è aperto a tutti gli operatori del settore enoturistico, con particolare attenzione alle aziende vinicole. Per partecipare è necessario iscriversi tramite il form QUI (posti limitati). Contattateci all’indirizzo email staff@stradadelbarolo.it.

(Foto d'archivio Cuneocronaca.it)