Il nuovo logo di Banca di Cherasco realizzato dall'artista sudamericano Coco Cano

CUNEO CRONACA - "Banca di Cherasco ha un nuovo logo, che racconta la nostra storia e la nostra identità proiettandoci nel futuro. Una scelta grafica moderna che parla di apertura, economia circolare, cooperazione, relazioni e mutualità: i tempi nuovi che abbiamo di fronte”. Così il Direttore Generale Marco Carelli spiega la nuova identità grafica che accompagnerà nei prossimi anni l’Istituto di Credito Cooperativo. Per il lancio è stato scelto lo slogan “cambiamo forma, manteniamo la sostanza”. Una rivisitazione che è frutto di un anno di lavoro: il nuovo logo sarà raccontato durante la prossima Assemblea di Soci in programma domenica 18 maggio.

Resta il simbolo che contraddistingue tutte le oltre 60 Banche di Credito Cooperativo che fanno parte del gruppo Cassa Centrale – i tre quadrati blu, giallo e bianco – ora affiancato da una spirale coloratissima che “aggiorna” e rivisita lo schema delle antiche mura stellate di Cherasco, richiamando le idee di crescita e connessione, unendo l’energia dei colori primari all’apertura della linea geometrica di colore nero. È stato realizzato dall’artista (originario dell’Uruguay ma da tempo residente in Piemonte) Coco Cano. Oltre 1.100 Soci dell’Istituto di Credito Cooperativo avevano “incontrato” Cano nell’Assemblea del 2024 in centro a Bra, da cui è scaturita una collaborazione trasversale e articolata, a partire dalla realizzazione di agende e calendari 2025 dell’Istituto di Credito Cooperativo con le sue opere, stilizzate e multicolori.

Cano ha 72 anni, è nato a Montevideo da papà catalano e mamma portoghese, e vive tra Carmagnola, Torino e la capitale dell’Uruguay. Lavorando al nuovo logo aveva spiegato: “Sono partito dall’immagine storica, dalla città medievale cinta da mura rinascimentali, pensando poi ai valori che una Banca di Credito Cooperativo esprime nel suo lavoro ogni giorno. Ora i colori trasmettono vitalità e le mura si aprono verso l’esterno, per abbracciare e proteggere. Inclusione e apertura sono i due pilastri su cui si regge ogni comunità”.

In questi giorni è stata avviata una campagna di informazione e promozione sul logo rinnovato: sui media tradizionali, sui canali social dell’Istituto di Credito Cooperativo, nelle 26 filiali nelle province di Cuneo, Torino e Genova, a tutti i 17 mila Soci e alle centinaia di associazioni ed enti locali che con Banca di Cherasco lavorano e collaborano.

Aggiunge il Presidente Giovanni Claudio Olivero: “Il nuovo simbolo della nostra Banca è un modo per rappresentare l’impegno degli ultimi anni e le premesse per il futuro: abbiamo lavorato per fare la differenza sul territorio e unire capacità di essere competitivi a quella di generare benessere, facendo percepire il valore aggiunto della nostra diversità. Con Cano prosegue una collaborazione che ha molte altre iniziative in cantiere. Tutto questo comporta senso di responsabilità e senso della comunità: proveremo a raccontarlo nella prossima Assemblea dei Soci, nel modo innovativo e originale che ci distingue già da alcuni anni”.

Banca di Cherasco ha 17 mila Soci e serve più di 35 mila clienti (famiglie e imprese); i dipendenti sono 175, con 26 sportelli nelle province di Cuneo, Torino, Genova. Fa parte del gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, che riunisce oltre 60 Istituti con 1.483 sportelli in tutta Italia, più di 450 mila Soci e 12 mila collaboratori. Per il 2025 Banca di Cherasco è stata individuata dall’Onu come partner ufficiale per promuovere la cultura cooperativa.