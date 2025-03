Il nocciolo, prove in campo: innovazione e aggiornamento a Cherasco

CUNEO CRONACA - Giovedì 13 marzo, alle 16,30 presso il padiglione INALPI Media Center del MAG di Savigliano (via Alba) sarà presentata la prima edizione de “Il nocciolo – Prove in campo”, un’intera giornata, prevista per sabato 24 maggio a Cherasco, dedicata a dimostrazioni in campo, dal vivo, sulla coltivazione del nocciolo con oltre 70 espositori pronti a presentare le loro ultime novità.

Un’occasione importante di aggiornamento e confronto sulle principali innovazioni tecniche che oggi il mercato propone. La manifestazione, con inizio alle 9,30 e chiusura prevista alle 17, si svilupperà lungo oltre un chilometro di strada presso via Meane, allestita con uno spazio per convegni, un’area espositiva e oltre dieci ettari di noccioleto dedicati alle prove dimostrative di macchinari e attrezzature specifiche per la coltivazione del nocciolo.

L’evento offrirà ai partecipanti l’opportunità di osservare in azione tutti i macchinari e le attrezzature proposte dagli espositori, valutandone così caratteristiche ed efficacia. Si prevede l’arrivo di oltre 1000 visitatori, tra agricoltori, concessionari, rivenditori e operatori del settore provenienti non solo dalla provincia di Cuneo e dalla regione Piemonte, ma da tutto il nord Italia. L’evento “Il nocciolo – Prove in campo” è organizzato da Confagricoltura Cuneo, Agrimpresa Srl e Nocciolo Service, da sempre vicine all’intero mondo corilicolo.

“Grazie a questa sinergia e alla collaborazione con istituzioni, università ed enti di ricerca, l’evento si propone fin da subito come punto di riferimento per l’innovazione nel settore, contribuendo attivamente alla crescita e alla competitività della corilicoltura piemontese – spiegano Roberto Abellonio, direttore di Confagricoltura Cuneo e Gianluca Griseri, titolare di Nocciolo Service -. La presenza di oltre 70 espositori e il contemporaneo svolgimento di numerose prove dimostrative riflette lo spirito con cui questo appuntamento nasce: ossia fornire ai partecipanti una panoramica completa delle giuste operazioni da effettuare in noccioleto e proporre una vetrina delle più recenti tecnologie da adottare in corilicoltura, per avere un settore sempre più sicuro, moderno e al passo con i tempi. In questo modo vogliamo promuovere lo sviluppo del settore e creare un’occasione concreta di incontro e crescita per agricoltori, aziende e operatori del settore. Un evento pensato per chi guarda al futuro con professionalità”.