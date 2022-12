Un Natale solidale per i bambini guariti dal cancro con la Collina degli Elfi di Govone

CUNEO CRONACA - Natale è un tempo sospeso: dedicarsi agli altri, in questo periodo dell’anno, spesso si avverte come una necessità per comprendere meglio il vero spirito di questa festa, da passare con la famiglia, mantenendo vive le tradizioni, coltivando la speranza e sentimenti positivi.

Le iniziative per sostenere La Collina degli Elfi, in questo caso, sono l’ideale per vivere appieno lo spirito natalizio: offrire il proprio contributo all’associazione di volontariato che ha sede a Govone significa donare sorrisi e speranza ai bambini guariti dal cancro, permettendo loro di usufruire di un tempo sereno e accompagnandoli in un percorso di ritorno alla normalità presso l’ex convento di Craviano, in cui vengono ospitati gratuitamente insieme alle proprie famiglie.

Anche per quest’anno La Collina degli Elfi rinnova la sua presenza al “Magico Paese di Natale” di Govone, dove il profumo di frittelle di mele e vin brulè accoglie i visitatori della casa di Babbo Natale, con il suo villaggio incantato tutto intorno, per immergersi in un’atmosfera davvero magica. Nella piazza antistante il Castello, gli Elfi aspettano tutti per una golosa merenda, mentre – nella piazza principale del paese – "La Bottega degli Elfi" sarà ricca di idee regalo, pensate e create dalle volontarie dell’associazione. Lo shop sarà aperto, oltre a giovedì 8 e venerdì 9 dicembre, tutti i sabati e le domeniche, fino al 18 dicembre.

“Ogni anno ci stupiamo della generosità di tutte le persone che rendono possibile questa grande avventura – afferma la presidente de La Collina degli Elfi, Manuela Olmo –. Sono tante le cose che si possono fare per aiutarci e ognuno riesce a trovare il proprio modo, offrendoci un prezioso contributo. Dagli ingredienti per preparare le nostre famose frittelle, al vino, al materiale e alla creazione dei manufatti… quello che può sembrare poco, per noi è molto. E, soprattutto, è motivo di sincera gratitudine”.

Per coloro che, per Natale, non vogliano semplicemente consegnare un regalo, le proposte dell’associazione sono perfette, perché il vero dono sta nel pensiero che si cela dietro l’acquisto. Guardando alle idee regalo de La Collina degli Elfi per i proprio presenti natalizi, si sceglie soprattutto di dare speranza alle famiglie che hanno attraversato una profonda sofferenza. I regali solidali sono tantissimi, così da offrire un’ampia scelta per i doni da impacchettare per i propri cari: l’agenda 2023, la spazzola, lo zainetto, le magliette, il vino, sono solo alcune delle proposte disponibili (QUI l’elenco completo dei gadget).

Anche i biglietti di auguri sono delle piccole opere d’arte originali, realizzati con Micromegà grafiche, Collectors Studio e con i ragazzi del liceo artistico Gallizio di Alba. Possono essere acquistati sia in forma cartacea che digitale e inoltre possono riportare il logo dell’azienda che li acquista, per poter essere inviati anche ai propri clienti. È possibile richiedere il catalogo di tutti i biglietti di Natale inviando una e-mail a: natale@lacollinadeglielfi.it.

Tradizione ormai consolidata, anche quest’anno è stata organizzata la lotteria solidale, che lo scorso Natale ha visto la vendita di 25.000 biglietti: un numero che mette in luce la generosità delle persone che sostengono l’associazione, consentendo alle famiglie dei bimbi in remissione di malattia oncologica di essere ospitati in Collina. Ogni biglietto costa 1 euro e può essere acquistato nello storico punto vendita presso il Mercatò Big di Alba (nei giorni feriali dalle 16 alle 20 e durante il weekend dalle 10 alle 20) e nei nuovi punti My Dream Beauty, Largo Cavour 7/9 a Villanova d’Asti, presso la tabaccheria edicola Piccole Cose in via Castello 2 a Canove di Govone e allo Snack Bar in corso Canale 100 ad Alba. I biglietti della lotteria si possono acquistare anche scrivendo al numero 393/8673449.

Decisamente interessanti i premi in palio, quasi 400 (visionabili QUI): tra i più ambiti, al primo posto un voucher per un weekend per due persone a Cervinia, al secondo posto un buono spesa del valore di € 300 e al terzo posto un monopattino elettrico. L’estrazione dei premi avverrà sabato 14 gennaio 2023. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.lacollinadeglielfi.it o scrivere a: natale@lacollinadeglielfi.it.