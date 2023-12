Il "Natale in Contrada" nel ricetto di Peveragno tra degustazioni, spettacoli e antichi mestieri

CUNEO CRONACA - Il "Natale in Contrada", nato nel 1991, è per Peveragno una rassegna a carattere culturale, storico ed etnografico. Il centro storico del paese - il "ricetto", che risale al XIV secolo - si trasforma in un presepe estemporaneo di svariati mestieri animati da centinaia di volontari che rispolverano le attrezzature e i costumi di un tempo, con momenti di musica e teatro in lingua locale a cura della associazioni culturali locali.

Le date da segnare sono il 24 e il 26 dicembre, con la rievocazione storica, le degustazioni di prodotti tipici e il presepe vivente, che trasporta i visitatori indietro nel tempo. I Novè Occitans proporranno canti natalizi occitani e la Compagnia del Birùn presenterà lo spettacolo "Il Grande Sovrano".

La magia continua il 26 dicembre con i tradizionali fuochi d'artificio sulla collina di San Giorgio, in collaborazione con la pirotecnica "PIRO G," campioni d'Italia nel 2020.