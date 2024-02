Il Moro, la Béla e la sua Corte guidano la prima sfilata a Breo del Carlevé di Mondovì

La domenica 11 febbraio invece sarà una festa a misura di famiglie e di bambini, che vedrà animarsi di tutto l'entusiasmo del carnevale il Centro storico del rione di Breo. Intorno alle 14 ci sarà il raduno degli sfilanti in piazza Santa Maria Maggiore, dove sarà posizionato “Incubo”, il carro di Mondovì che recentemente si è aggiudicato il secondo posto alla sfilata di Fossano. Tanta musica in avvio, per scaldare gli animi in vista di una spettacolare "passeggiata" in centro da parte di tutti i gruppi partecipanti. La sfilata, con partenza intorno alle ore 15, si snoderà in via Piandellavalle, via Sant'Agostino, via Meridiana, piazza Cesare Battisti, via Beccaria, via Rosa Govone, corso Statuto, poi il rientro in centro attraverso via Alessandria e arrivo in piazza San Pietro (intorno alle 16,30), dove – alla presenza del carro del Moro - si scatenerà la grande festa al ritmo di musica.

Non finisce qui: «Siccome la giornata è dedicata principalmente ai più piccoli – commenta il presidente di Famija Monregaleisa 1949 Andrea Tonello – in piazza Ellero sarà allestito un vero e proprio “Villaggio dei bambini”, con numerose attrazioni». La piazza sarà divisa in settori, con il “Mondo western” che avrà quale attrazione principale il toro meccanico; il “Mondo circo”, con le esibizioni di Giambello show, trampolieri, giocolieri e gioco della bottiglia; la scuola di circo per bambini con Insanya Alkimya, con artisti circensi che si esibiranno in intrattenimenti di giocoleria; il “Mondo Fantasy”, con il bubble show, animatori, tanta musica e le mascotte Olaf di Frozen, i Minions e Mario Bros. Ci saranno anche quattro gonfiabili utilizzabili gratuitamente da tutti i bambini.