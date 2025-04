"Il mio posto è qui?": voci e vite migranti sul grande schermo al cinema Monviso di Cuneo

CUNEO CRONACA - Mercoledì 30 aprile, alle 20,45, presso il cinema Monviso prosegue con la quarta proiezione la rassegna di cinema documentario Itinerari, Incontri, Approdi curata dal collettivo Zaratan.

Il film in visione racconta di sei personaggi, tre località e un unico paese: l'Italia. Da nord a sud, da Cuneo a Castel Volturno, passando per Roma, "Il mio posto è qui?" raccoglie le testimonianze di rifugiati dell'Africa subsahariana che condividono il loro percorso esistenziale, condizionato dalla precarietà del sistema di accoglienza italiano ed europeo.

Come sostiene uno dei protagonisti del documentario, la "fortuna" e la "volontà" sono i cardini entro cui muovere i propri passi e sembrano dissolversi in un tempo fatto di mobilità e di costrizioni, dove le istituzioni spesso non sono d’aiuto e l'inserimento in una nuova società è nelle mani di singoli individui capaci di fare la differenza. O ancora esiste la possibilità di diventare soggetti politici a tutti gli effetti, dando vita ad una lotta per conquistare i propri spazi e i propri diritti.

Il documentario è legato al progetto di ricerca internazionale Trafig promosso da Fieri, associazione indipendente che da oltre vent’anni è impegnata nello studio delle trasformazioni sociali ed economiche. Oltre al documentarista Andrea Fantino, il film ha visto all'opera i ricercatori Pietro Cingolani, Milena Belloni e Giuseppe Grimaldi.

Ospiti della serata due protagonisti del documentario: il cuneese Clarence Nitha e Mamadou Kouassi Pli Adama, attivista del Movimento migranti e rifugiati di Caserta, conosciuto anche per aver ispirato la sceneggiatura del film “Io Capitano” di Matteo Garrone. A rappresentare la ricerca di FIERI e il progetto Trafig sarà Giuseppe Grimaldi, antropologo dell'Università di Trieste. A moderare la discussione sarà Claudio Naviglia di Zaratan.

La rassegna è curata da Zaratan APS, con il patrocinio del Comune di Cuneo, con il contributo di Fondazione CRC, e in collaborazione con FIERI, MiCo Aps, Noau | Officina Culturale, Whole Comm, CoroMoro e MorusOnlus.