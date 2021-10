Il Mercato della Terra torna domenica a Bra per far incontrare le eccellenze del territorio

CUNEO CRONACA - Dopo il grande successo della giornata in concomitanza con Cheese, torna domenica 17 ottobre il Mercato della Terra sotto le arcate dell'Ala di corso Garibaldi a Bra, in provincia di Cuneo. Non sarà però una giornata tradizionale.

In primis, grazie alla presenza di Massimo Borrelli, responsabile Slow Food per le Condotte, avrà luogo la firma, da parte dei produttori aderenti, della Dichiarazione Fondativa della Comunità Slow Food del Mercato della Terra di Bra, al fine di sancire ancora una volta l'importanza delle finalità di questo mercato.

Inoltre - spiega Gianni Milanesio, Fiduciario Slow Food - sarà presente per tutta la giornata la mostra di alcune opere dell'artista Francesca Semeraro, che esporrà una serie di quadri rappresentanti gli animali domestici del territorio piemontese, molti dei quali sono stati dipinti dal vivo direttamente nelle cascine e nelle stalle dei produttori del Mercato.

Infine, grazie alla disponibilità del fotografo braidese Tino Gerbaldo, saranno immortalati i volti dei nostri produttori, anche con la finalità di creare una documentazione storica sia delle persone, sia dei loro prodotti. Non mancano pertanto le motivazioni per essere presenti a questa giornata-evento.