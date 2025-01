"Il Manifesto dell'Altrove": una guida di valori per raccontare inclusione e legalità

CUNEO CRONACA - A quindici anni dalla prima edizione del concorso Scrivere altrove, promosso dall’Associazione Mai tardi - Amici di Nuto, è nata l’esigenza di redigere il Manifesto dell’altrove; un esercizio di consapevolezza in cui raccontare i valori di cittadinanza, di legalità e di pace e rinforzare l’importanza della testimonianza, così come intesa dal lavoro di Nuto Revelli, a fianco dei vinti di oggi che ancora non hanno voce.

Il Manifesto dell’altrove nasce per riconoscere una guida di valori e di stimoli, per riflettere sui temi dell’altrove, inteso nella dimensione personale, migratoria, sanitaria, ambientale e sociale. Raccoglie parole, colori e immagini per trasformarle in voci ascoltate e accolte. Afferma che la testimonianza del vissuto e delle storie di molti è il racconto della vita di tutti noi.

Si impegna ad essere uno strumento per creare ponti di ascolto e di disobbedienza, per ridurre le distanze tra generazioni che sembrano non comprendersi e luoghi che sembrano non conoscersi. Si ribella ai linguaggi di odio, di indifferenza, di paura e di chiusura. Riconosce che ogni essere umano ha diritti innati, inviolabili, inalienabili e imprescrittibili per esprimere il proprio altrove fisico, emotivo e mentale.

Dal Manifesto dell'altrove prende avvio la XV edizione del concorso che, a differenza dalle precedenti, non premierà opere scritte o visive, ma le buone pratiche delle tante realtà sociali e di quella parte attiva della cittadinanza che, a livello territoriale, nazionale o internazionale, si impegnano e si distinguono nelle attività di inclusione, accoglienza e convivenza comunitaria.

L’iscrizione al concorso Scrivere altrove per buone pratiche è gratuita, aperta a tuttə cittadinə, alle scuole, alle associazioni e alle istituzioni carcerarie che si riconoscono nel Manifesto dell’altrove.

Il bando di concorso è scaricabile sul sito ufficiale dell Fondazione Nuto Revelli, nella sezione dedicata ai progetti (clicca QUI) e per partecipare è necessario compilare il modulo entro il 9 marzo 2025 per candidare la buona pratica (clicca QUI).

Il gruppo di lavoro e la giuria del concorso accolgono inoltre segnalazioni di buone pratiche: chi fosse a conoscenza di una buona pratica di inclusione, accoglienza e convivenza comunitaria, a livello territoriale, nazionale o internazionale, che varrebbe la pena premiare nell’ambito di Scrivere altrove, può scrivere a: scriverealtrove.cuneo@gmail.com, spiegando brevemente la buona pratica individuata e indicando un nominativo e un indirizzo email di riferimento da poter contattare per valutare insieme la partecipazione al concorso.

Scrivere altrove è promosso da Mai tardi - Associazione amici di Nuto e dalla Fondazione Nuto Revelli, con il contributo della Fondazione CRC e della Fondazione CRT, in collaborazione con La Guida, con il patrocinio del Comune di Cuneo, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte.