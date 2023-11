Il libro su di Samour a ogni famiglia: "Racconta un passato ignorato dai volumi di storia"

CUNEO CRONACA - Sabato 2 dicembre alle 10 presso la biblioteca comunale di Salmour si terrà la conferenza stampa di presentazione del volume “Storia di Salmour”, edito da Fondazione e Cassa di Risparmio di Fossano.

Il libro narra la storia del territorio salmourese a partire dai primi insediamenti dei Sarmati in epoca antica, alternando secoli di prosperità e declino fino ai giorni nostri e concludendo con le testimonianze di chi oggi abita le strade e le piazze di questa piccola comunità.

Alla stesura del volume, curato dal dott. Giovanni Menardi, hanno partecipato la dott.ssa Elisa Panero dirigente della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, il prof. Francesco Panero dell’Università degli Studi di Torino e il prof. Alessandro Crosetti Ordinario dell’Università degli Studi di Torino.

Altri importanti contributi sono stati forniti dal sindaco di Salmour Roberto Salvatore, da Flavio Bauducco, Fabrizio Bonardo, Alberto Galleano, Ilario Manfredini, Giovanni Pipino e Michele Vigna. I disegni che corredano l’opera provengono dalla elegante mano del Dott. Franco Blandino.

"La realizzazione del volume è stata possibile grazie al grande impegno di Gianni Menardi, componente del Comitato di Indirizzo della Fondazione CRF, cui va il nostro sentito ringraziamento” dichiarano il presidente della Fondazione Dott. Gianfranco Mondino e il Presidente della CRF Dott. Antonio Miglio. “Dopo aver realizzato la raccolta di volumi sulla storia di Fossano, siamo lieti di aver realizzato anche questo progetto sul territorio di Salmour, che racconta un passato spesso ignorato dai volumi di storia, ma importante per le nostre piccole realtà e che ci curiamo di non dimenticare. È interessante notare che emergono i costanti collegamenti amministrativi ed economici fra la collettività fossanese e i salmouresi fin da 1236 d.C., quando molte famiglie di Salmour contribuirono alla nascita della Villanova di Fossano. Giacomo Brizio di Sarmatorio fu il primo podestà di Fossano".

Dichiara il sindaco: “Un momento molto atteso dall’amministrazione comunale che si terrà in una storica struttura che alla cultura è appositamente dedicata. Un volume voluto dalla precedente amministrazione ma particolarmente atteso dalla presente, perché il desiderio di ricordare, conservare e tramandare non vada mai disperso. Trattasi di un particolare e prezioso lavoro a cui so bene che hanno lavorato molte persone, a loro va tutto il mio ringraziamento".

Il volume sarà donato dal Comune ai residenti di Salmour per ricordar loro, come recitano le parole che Giuseppe Bianco dedicò ai salmouresi nel 1869, "come sono energici, così sono fiduciosi della loro sorte, e perseveranti: e all’umor gaio li dispone il ridente cielo dell’elevato loro orizzonte". Il volume sarà omaggiato ai presenti. Ogni famiglia di Salmour potrà ritirare la propria copia presso la biblioteca comunale negli orari di apertura.