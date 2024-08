Il festival della cucina popolare alpina torna a Castellar: sapori, outdoor e tradizione

CUNEO CRONACA - Dopo la novità 2023 e un'edizione zero segnata da un immediato successo, dopo aver portato il “nostro” festival a Jausier, in Ubaye, e averlo già pensato in Valle d’Aosta, ritorna a Castellar - Saluzzo, il Festival che racconta il gusto della cucina popolare con novità e tante proposte: trekking, passeggiate a cavallo, percorsi in bicicletta, laboratori e un mercato dei produttori. Insomma, prodotti del territorio e tanto Outdoor per una proposta turistica a 360°

Le Terre del Monviso si propongono come punto di riferimento, spazio in cui far accadere momenti significativi che sappiano raccontare la tradizione, la cultura e le inclinazioni dei territori alpini, e non solo. E’ nell’ambito dell'Outdoor festival che nasce la suggestione tra diversi enti: incontrarsi per raccontarsi attraverso il gusto. Una prima edizione di successo, tante richieste per allargare il ventaglio di collaborazioni, quindi una seconda edizione che lascerà il segno. A Castellar ritornano i sapori dei territori alpini di Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto e Francia.

Da un’idea di La Compagnia del Buon Cammino, Il Comitato del Forno & Terres Monviso, con la collaborazione dei consorzi della valle Bronda - Il Ramassin, la Mela della Valle Bronda, il Pelaverga e le Colline Saluzzesi - nasce il Festival della Cucina POPOLARE ALPINA. Il festival vuole essere - scrive Ermanno Bressy, ideatore della kermesse - un momento di doveroso omaggio alla cucina popolare e in particolare a quella di montagna. Un riconoscimento a tutti coloro che in mezzo a mille difficoltà, mantengono intatta la tradizione della cucina povera, non celebrati dai media ma sicuramente apprezzati da chi vive la montagna e ne apprezza le peculiarità.



Le Terre del Monviso - scrive Eros Demarchi, Pro Sindaco Città di Saluzzo - Municipio di Castellar - da tempo lavorano per raccontarsi e promuoversi, sempre mettendo al centro la collaborazione e l’incontro. A Castellar quindi il via ad una festa dal sapore popolare e che saprà richiamare la tradizione, senza mancare di raccontare il nuovo che la montagna sa proporre.

Il Consorzio dei vini delle Colline Saluzzesi (Cantina Maero e Cantina produttori Pelaverga di Castellar) presenta entrambe le sere dalle ore 18.00 un aperitivo con spiegazione e degustazione dei vini di territorio. Che cosa potrete gustare? Dal VENETO i TOCA’ DA BOIA, dalla LIGURIA la TORTA DI PATATE, PANE ALIE’ E PANE BRUSSO (la cucina Bianca), dalla VALLE D’AOSTA il FESSILSUPPU e Chüjini, dalla FRANCIA le TARTIFLETTE e le CROQUANTS. E le TERRES MONVISO? Quest’anno si cambia, spazio alle RAVIOLES.

La proposta Outdoor cresce e fa del festival un vero momento di incontro tra gusto e sport. A piedi, a cavallo, in bicicletta? Ognuno potrà decidere cosa più gli piace e sarà accompagnato da professionisti o, come nel caso dei trek, dalla passione che muove chi ama passeggiare. Alla Compagnia del Buon Cammino un vero e proprio anello, mentre dai Comuni di Verzuolo, Revello, Manta e da Saluzzo una passeggiata in gruppo per fare 4 passi e arrivare a tavola.

A Cavallo con Flyranch - info Marta 345 6486343

Bike by VeloViso con Lorenzo Ponso, accompagnatore Cicloturistico - info e prenotazioni eventi@fondazionebertoni.it

Trekking - Compagnia del Buon Cammino 338 7908771

I laboratori

Quest’anno un’altra novità. Si potrà infatti imparare a preparare alcuni prodotti tipici ascoltando chi ha portato avanti la tradizione del saper fare a mano.

Sabato 7 settembre - ore 17.30

“L’essenza delle Alpi in ogni cicchetto”

A cura di Opificio Miretto

Costo partecipante: 7€

Numero massimo di partecipanti: 20 persone

Info e prenotazioni: eventi@fondazionebertoni.it



Domenica 8 settembre - ore 11.00

Laboratorio “Il sapore autentico”

A cura di Panetteria Quel Po di Pan

Costo partecipante: 5€

Numero massimo di partecipanti: 20 persone

Info e prenotazioni: eventi@fondazionebertoni.it

Domenica 8 settembre - ore 15.00

Dimostrazione di pastificio “Macarons chavas”

A cura di Gueules enfarinees dell'associazione Mantendren

Info: eventi@fondazionebertoni.it

Per info - eventi@fondazionebertoni.it / 346 9499587