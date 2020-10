Il Coronavirus torna a Peveragno: tre casi positivi in un nucleo familiare

CUNEO CRONACA - "Dopo mesi di tranquillità anche il territorio di Peveragno non è più libero da COVID-19 - annuncia l'Amministrazione comunale di Peveragno -. Sono stati purtroppo registrati tre casi di positività in un nucleo famigliare e sono in corso le indagini del servizio SISP dell’ASL per il tracciamento dei contatti avuti dalle persone positive.

Questa situazione, unita alle recenti positività riscontrate in comuni limitrofi (Chiusa Pesio e Boves) ci indica che il virus sta circolando e sta riprendendo a diffondersi. A questo punto diventa fondamentale che ogni cittadino faccia la sua parte fino in fondo: rispetto rigoroso del distanziamento fra estranei e non appartenenti al proprio nucleo famigliare, utilizzo delle mascherine come mezzo di contenimento del contagio.

A tale proposito ricordiamo che la recente Ordinanza della Regione Piemonte richiede l’utilizzo delle mascherine anche nei dintorni degli edifici scolastici, per evitare il buffo e pericoloso fenomeno di ragazzi e bambini ammassati prima dell’ingresso a scuola senza protezioni e senza distanziamento.

Chiediamo a tutti il massimo senso di responsabilità. Riusciremo ad evitare di tornare alle drammatiche condizioni di qualche mese fa solo con il contributo e l’azione responsabile di tutti, anche e soprattutto di coloro che da un punto di vista della salute rischiano meno perché giovani e senza problemi…..

Dobbiamo pensare che ogni imprudenza può portare il contagio a soggetti fragili (gli anziani e i malati), può portare anche dei danni pesantissimi alla nostra economia locale e nazionale, e al blocco delle scuole, tutte cose che non vogliamo e non possiamo permetterci".

Il Sindaco di Peveragno