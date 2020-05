Il Circolo Dama Fossano protagonista in Europa alla 1° edizione della "Pc Best Cup Team"

CUNEO CRONACA - Il Circolo Dama Fossano da circa una dozzina di anni è protagonista delle principali gare e dei più importanti campionati individuali e a squadre a livello italiano, ma mai finora aveva avuto l'onore di fare il suo esordio con una propria squadra in Europa ai massimi livelli della Dama Internazionale: infatti, il CD Fossano è stato selezionato per partecipare alla I edizione della PC Best European Cup Team di Dama Internazionale, una sorta di Coppa Europa per Club della specialità giocata sulle 100 caselle, che sarà disputata on-line su Internet sul sito olandese www.lidraughts.com

La manifestazione è stata promossa dalla Federazione Polacca di Dama e ha visto l'adesione della Federazione Olandese, di quella Italiana, del Belgio, della Bielorussia e della Lettonia, allo scopo di proseguire l'attività agonistica on-line in questo periodo di stop alle attività sportive a tutti i livelli. Infatti, da quando è iniziato il si sono moltiplicati, sulle piattaforme Internet dedicate alla Dama, i tornei disputati dai migliori damisti di diverse nazioni europee, con la partecipazione di molti campioni, soprattutto olandesi, russi e dell'Est Europa, dove i migliori giocatori sono professionisti, con la presenza dei più bravi damisti italiani di questa specialità.

Tra loro il Grande Maestro Loris Milanese, tesserato per il CD Fossano e più volte capitano della Nazionale Italiana di Dama sia ai Mondiali che agli Europei e in altre competizioni di alto livello, che ha organizzato, in accordo con il CD Fossano, un vero e proprio Azzurro, mettendo insieme 4 dei primi 7 giocatori del ranking italiano di Dama Internazionale: si tratta dello stesso Loris Milanese (capitano della squadra), Grande Maestro e attuale n° 4 della classifica, del Maestro Alessio Scaggiante di Casale sul Sile (CD Energya Fitness) astro nascente della Dama in Italia, Campione Europeo Under 26 e n°1 del ranking italiano, del Maestro Aboubacar Diop (CD Bergamo), damista italo-senegalese e n° 3 in Italia, e del Maestro Luca Lorusso (CD Trieste), n°7 del ranking. Milanese, Scaggiante e Lorusso sono stati tutti più volte Campioni Italiani di Dama Internazionale nella varie versioni individuali e a squadre, mentre Diop è stato più volte Campione d'Italia a squadre con i circoli di Fossano e di Bergamo.

A loro si aggiungono in qualità di riserve il Maestro Emanuele Danese (CD Verona), n° 13 del ranking, il Candidato Maestro Francesco Gitto (CD Reggio Calabria) n° 31, ed il Candidato Maestro Renzo Rubele (CD Verona), n°41 del ranking e docente universitario che ha elaborato il sistema Elo-Rubele usato per stilare le graduatorie della Dama.

Quello messo in campo dal CD Fossano è un vero e proprio di della Dama Internazionale a livello italiano, che raduna gran parte dei migliori, con l'eccezione di Michele Borghetti (il campionissimo degli ultimi 20 anni) e dei Grandi Maestri e Maestri del Circolo Dama di Latina, portacolori di un'altra compagine azzurra selezionata per questa competizione europea per club.

Infatti, negli ultimi anni CD Fossano e CD Latina sono stati i 2 club più volte protagonisti nella Dama Internazionale in Italia, con numerosi successi e podi nel Campionato Italiano a Squadre, vinto nel 2015 e nel 2016 dal CD Fossano, che vanta anche altri podi e piazzamenti di prestigio. In tutto sono 5 i Circoli Dama selezionati dalla FID per partecipare a questo torneo: gli altri 3 sono Asd Dama Mori (Trentino), CD Veliterno di Velletri e il CD La Fortezza di Latina.

Da ricordare che tra i campioni ingaggiati dal CD Fossano per questo prestigioso torneo europeo ci sono Aboubacar Diop, già tesserato per il club fossanese per alcuni anni e protagonista dei successi del 2015 e 2016, ed Alessio Scaggiante, che ha gareggiato per il CD Fossano nel Campionato Italiano a Squadre 2018.

La PC Best European Cup Team 2020 ha preso il via sabato 3 maggio e proseguirà sino a metà giugno con gare il giovedì sera e il sabato sera, don doppio turno alle ore 20 e alle 21. Si gioca con la formula con partite da 15' + 3" di ricarica ogni mossa.

Le formazioni partecipanti sono 29, suddivise nella I Fase in 2 gironi: uno da 15 squadre e l'altro da 14. In questa fase i team si affrontano in un girone all'italiana con partite di sola andata: le prime 8 classificate di ogni girone si qualificheranno alla II Fase ad eliminazione diretta con Ottavi di Finale, Quarti di Finale, Semifinale e Finali, come nelle Coppe Europee di calcio.

Alla competizione prendo parte i principali Circoli Dama Europei (tranne i Russi), e molti dei migliori damisti professionisti in attività, garantendo così un alto livello tecnico: in totale 12 squadre polacche, 7 olandesi, 5 italiane, 3 bielorusse, 1 belga, 1 lettone.

Il CD Fossano è inserito nel Girone “Best” (Girone A) insieme all'Asd Dama Latina, mentre le altre 3 italiane sono nell'altro girone denominato “Sfinks”, dal nome dell'altro sponsor della competizione.

I CD dei Paesi Bassi sembrano i favoriti per la vittoria insieme ai migliori circoli della Polonia e della Bielorussia. Il CD Fossano punta a qualificarsi alla II Fase ad eliminazione diretta ed a provare a raggiungere i Quarti di Finale, ma non sarà facile perchè il livello è molto alto.

Milanese e compagni puntano a sfruttare un perchè i damisti italiani sono ancora poco conosciuti nell'Est Europa e potrebbero essere poco considerati da alcuni avversari di quei paesi. Da ricordare, però, che i nostri portacolori dovranno anche superare il gap esistente con i migliori giocatori olandesi, polacchi, bielorussi e simili che sono professionisti, mentre gli italiani sono tutti dilettanti e quindi lavorando o studiando hanno molto meno tempo per allenarsi e migliorare la loro tecnica di gioco.

Per il CD Fossano la PC Best Cup Team è iniziata discretamente: infatti, al 1° turno i nostri portacolori hanno vinto il con un netto 7-1 sul CD Latina, grazie ai successi di Loris Milanese,Alessio Scaggiane e Luca Lorusso, mentre Aboubacar Diop ha pareggiato. Latina non ha, però, schierato il suo miglior giocatore, il GM Daniele Macali.

Qualche rammarico per il 2° turno in cui il CD Fossano è stato sconfitto per 3-5 dagli olandesi del Dammend Tilburg, che schierano anche 3 forti damisti francesi. Proprio 2 di questi Alavoine e Leclerc hanno battuto Milanese e Diop, sconfitto per una banale svista, non permettendo al CD Fossano di raggiungere un pari che sarebbe stato il risultato più giusto, data la vittoria di Lorusso ed il pari di Scaggiante.

Dopo aver riposato nel 3° turno, nel 4° turno i fossanesi hanno sfiorato il pari contro gli olandesi dell'Hoogeveen, uno dei circoli più forti del girone, sfuggito anche qui di poco: infatti il CD Fossano ha perso per 3-5, pareggiando le 3 gare di Milanese, Lorusso e Scaggiante e perdendo il match di Francesco Gitto, che in questa giornata ha sostituito Diop.

Dopo 4 giornate il CD Fossano si trova al 10° posto in classifica con 2 punti, ma una gara in meno rispetto ai CD polacchi che occupano l'8° posto con 4 punti in altrettante sfide. L'ultimo utile per passare alla II Fase. Per Milanese e soci, almeno sulla carta, la prima parte del girone sembra più impegnativa, mentre da metà in poi affronteranno team più abbordabili e potranno rimontare in classifica.

Sabato 8 maggio i fossanesi disputeranno il 5° ed il 6° turno affrontando alle ore 20 l'Het Noorden (Olanda) e alle 21 il Damclub Phenix (Belgio) cercando di far punti specie contro i belgi più abbordabili.

<Siamo davvero molto soddisfatti – dichiara Davide Pagliano, presidente del CD Fossano – di aver l'opportunità di partecipare ad un torneo di altissimo livello come questo e di fare così il nostro esordio in Europa come Circolo Dama, portando in alto e facendo conoscere il nome di Fossano, una piccola città rispetto alle metropoli protagoniste di questo campionato. Per noi è come fare l'esordio in una Coppa Europea di Calcio e non nascondo una certa emozione perchè non credevamo di arrivare in pochi anni a questi livelli, grazie alle grandi soddisfazioni che ci sanno regalando i nostri giocatori, anche i damisti locali della Granda, che migliorano di anno in anno, conquistando vittorie e podi in Tornei Nazionali e gare FID. Ringrazio in particolare il Grande Maestro Loris Milanese, il nostro giocatore più prestigioso, per l'impegno con cui ha costruito la squadra con cui affronteremo questa Coppa Europea e ringrazio gli altri 6 campioni Scaggiante, Diop, Lorusso, Danese, Rubele e Gitto che hanno accolto l'invito a gareggiare 'in prestito' per i nostri colori, con l’auspicio di averli poi ospiti a Fossano quando si potrà di nuovo organizzare tornei dal vivo>.

Il CD Fossano e la FederDama Regionale Piemonte e Provinciale Cuneo, guidati tutti da Davide Pagliano, informeranno tramite l'Ufficio Stampa FederDama Piemonte, con specifici comunicati settimanali, sull'andamento del CD Fossano nella PC Best European Cup Team 2020.

Gli appassionati e i curiosi potranno seguire le partite in diretta il giovedì sera e il sabato sera collegandosi in diretta dalle ore 20 in poi sul sito www.lidraughts.com, raggiungibile anche attraverso il profilo Facebook della FID: Federdama.