Il chirurgo oncoplastico Riccardo Bonomi sceglie Cuneo dopo 18 anni di lavoro nel Sussex

CUNEO CRONACA - Dopo 18 anni di esperienza professionale nel Sussex, rientra in Italia con la famiglia e sceglie Cuneo per proseguire la sua attività. Il chirurgo oncoplastico Riccardo Bonomi (54 anni) ha preso servizio nell'Azienda ospedaliera S. Croce e Carle, che ha scelto tra le molte proposte ricevute da strutture d'eccellenza a livello nazionale e non solo.

Bonomi in Inghilterra si è dedicato alla chirurgia oncoplastica, che consente alle donne di mantenere la loro personalità e la loro sicurezza. Bonomi commenta il Progetto Donna dell'ospedale di Cuneo: "E' eccezionale riuscire a dare alla donna un approccio multidisciplinare, a 360 gradi". La senologia, che ha già un'équipe di tutto rispetto, acquisisce un ulteriore elemento di valore.