"Il Castelmagno e la sua corte": un evento per assaggiare il re dei formaggi al Forte di Bard

La cena servita nei locali della Polveriera della fortezza sarà basata sul celebre Castelmagno, il re dei formaggi piemontesi, accompagnato da una selezione di prodotti di nicchia che caratterizzeranno le varie portate: lo zafferano, la lavanda, l’aglio di Caraglio, la Patata Ciarda tipica della Valle Grana, le castagne e la Pera Madernassa, varietà autoctona del cuneese.

Una decina di collaboratori dell'Associazione Produttori Valle Grana serviranno la cena e illustreranno le peculiarità dei vari prodotti. La serata inizierà alle ore 19.30, con la visita libera alle mostre Gustav Klimt, le avventure di un capolavoro e Gian Paolo Barbieri. Oltre. Seguirà alle ore 21.00 la cena nella Polveriera.

Tariffe

Pacchetto 1

50 euro a persona

Ingressi alle mostre Klimt e Barbieri Cena (bevande escluse)

Pacchetto 2

200 euro a coppia, bevande escluse

Ingressi alle mostre Klimt e Barbieri

Cena (bevande escluse)

Pernottamento per una notte in camera doppia standard presso l’Hotel Cavour et des Officiers all’interno del Forte di Bard.

Prenotazioni: 0125 833811; prenotazioni@fortedibard.it.