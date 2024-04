Il 1° maggio riapre il Forte di Vinadio con l'Orto segreto e nuovi percorsi tra storia e natura

CUNEO CRONACA - Mercoledì 1° maggio, dalle 10, Fondazione Artea, con il Comune di Vinadio, riapre il Forte Albertino presentando un programma che mira particolarmente alla valorizzazione e alla promozione della sostenibilità e dell’educazione ambientale. L’obiettivo per il 2024, infatti, è di coinvolgere sempre di più il pubblico in progetti di sensibilizzazione alle tematiche di tutela dei luoghi e dei territori con proposte innovative volte ad ampliare il concetto di visita tradizionale introducendo attività esperienziali come, ad esempio, gli itinerari in e-bike di “Pedala Forte” o ancora, novità di quest’anno, attraverso l’Orto Segreto. Questo spazio rappresenta, infatti, un nuovo approccio alla cultura in quanto combina la valorizzazione del patrimonio storico e architettonico, la cura della terra e dei suoi prodotti con esperienze di comunità e condivisione che rendono la visita unica e ripetibile nel tempo. Inoltre, sempre in tema di sostenibilità, gli spazi museali del percorso multimediale “Montagna in Movimento” riapriranno con un nuovo impianto di illuminazione green più efficiente, a basso impatto ambientale.

Sono confermate le proposte per conoscere la storia e l’architettura della fortezza grazie alle visite guidate a tariffa intera di 10 euro e ridotta di 8 euro; il percorso multimediale “Montagna in Movimento” e la mostra permanente “Messaggeri Alati” avranno un unico biglietto al prezzo intero di 8 euro e ridotto di 6. Le possibilità di ingresso prevedono anche l’esperienza immersiva del “Vinadio Virtual Reality”, per 3 euro – tariffa unica, o il biglietto cumulativo intero di 15 euro o ridotto di 13 euro. Non mancherà anche la doppia proposta “Mamma mia che forte!” dedicata alle famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni e dai 3 ai 5 anni per la quale il costo del biglietto varia in base al numero di visitatori: 15 euro per 3 persone, 18 euro per 4 persone e 20 euro per 5 persone. Inoltre, i prezzi per le escursioni in e-bike (e bici muscolare per i bambini dagli 8 ai 10 anni) sono di 20 euro intero e 10 euro ridotto per mezza giornata e 30 euro intero e 15 ridotto per l’intera giornata, mentre l’Orto Segreto è incluso nel biglietto d’entrata al forte.

La stagione 2024 si apre con un impegno mirato alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio che cerca un’integrazione alle proposte di visita del Forte Albertino. La riqualificazione dell’impianto di illuminazione del percorso espositivo “Montagne in Movimento” ne è un esempio. «La promozione di pratiche a favore di una riduzione dell’impatto ambientale sono una priorità per l’amministrazione comunale – spiega Giuseppe Cornara, Sindaco del Comune di Vinadio –. Siamo orgogliosi dell’intervento operato alla mostra multimediale del forte. La misura attuata è stata finanziata dal Ministero dell’Interno con i contributi del programma Piccole Opere previsti dal PNRR – M2C4 – Inv.2.2 e ha comportato la rimozione di 140 corpi illuminanti alogeni sostituiti con proiettori della più moderna ed efficiente tecnologia LED consentendo un risparmio energetico di oltre il 90%».

«L’offerta dei percorsi espositivi punta a valorizzare il patrimonio storico e artistico dell’antica architettura difensiva di Vinadio, con un approccio attento all’impatto sul territorio. ‘Da luogo di separazione a luogo di inclusione’: è questo il più ampio obiettivo di Artea nella gestione e valorizzazione dei percorsi e delle attività intorno al Forte di Vinadio – dichiara Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea –. Accessibilità, innovazione, sostenibilità e cura dell’ambiente sono i concetti attorno a cui, anche quest’anno, Artea investirà, per un’offerta che volge lo sguardo ai temi del benessere culturale, integrato a buone pratiche di fruizione e di vita del territorio».

A impreziosire la proposta per la stagione 2024, il progetto dell’Orto Segreto. All’interno del forte da quest’anno sarà possibile, attraverso specifiche attività didattiche o una semplice visita, coltivare fiori, piante ed erbe aromatiche in uno spazio dedicato in cui prendersi cura della terra, imparare ad ascoltare la natura e i suoi ritmi e riscoprire antichi saperi. L’orto sarà accessibile a tutti secondo l’idea di creare un’esperienza che vada oltre la mera visita del forte e che permetta al pubblico di sentirsi parte di una comunità che si prende cura del patrimonio in cui abita, lo vive e lo rende vivo.

Il Forte Albertino prevede, inoltre, percorsi a contatto con la maestosa natura che lo circonda: le meravigliose montagne della Valle Stura permettono escursioni in bicicletta, tutte da scoprire anche quest’anno con Pedala Forte, l’iniziativa che promuove il cicloturismo e consente ai visitatori di scoprire le bellezze della Alpi in modo eco-friendly. L’offerta prevede quattro itinerari, differenziati in base al grado di difficoltà, che seguono le architetture del sistema difensivo.

Inoltre, in occasione della riapertura del forte e all’inaugurazione degli orti didattici i visitatori avranno l’opportunità di rigenerarsi, con le acque aromatizzate Fruity Touch e gli infusi Santhè, grazie alla gentile offerta di Acqua Sant’Anna Spa.

Come per gli anni passati, la Fondazione Artea, oltre ad occuparsi della gestione delle attività del forte, in accordo con il Comune di Vinadio, gestirà l’ufficio dell’Info Point e la biglietteria del sito storico situati in piazza Vittorio Veneto. L’ufficio turistico seguirà l’orario di apertura della fortezza con un’estensione oraria nei mesi da giugno a settembre (nei mesi di giugno e settembre l’Info Point sarà aperto anche il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.30. A luglio e agosto, apertura tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00).

FORTE DI VINADIO > ORARI DI APERTURA 2024

MAGGIO: sabato, 14.30-19.00; domenica e festivi, 10.00-19.00

GIUGNO: sabato, 14.30-19.00; domenica e festivi, 10.00-19.00

LUGLIO: giovedì – sabato 14.30-19.00; domenica, 10.00-19.00

AGOSTO: lunedì – sabato, 14.30-19.00; domenica e settimana di Ferragosto, 10.00-19.00

SETTEMBRE: sabato, 14.30-19.00; domenica, 10.00-19.00

OTTOBRE: sabato 26 e domenica 27, 10.00 | 19.00

Aperture straordinarie per gruppi e scuole.

Per informazioni e prenotazioni: info@fortedivinadio.com; T. 0171 959151 – 0171/1670042. www.fortedivinadio.com | www.fondazioneartea.org