I Volontari per l'arte aprono le chiese di Cherasco: "Ci prendiamo cura dei luoghi sacri"

CUNEO CRONACA - Dopo una breve pausa estiva, i Volontari per l’arte di Cherasco sono nuovamente pronti ad accogliere i turisti che arrivano in città per godere della sua ricca storia e arte.

Tra i tanti luoghi di interesse artistico, sarà possibile visitare la maestosa chiesa barocca di Sant’Agostino, sede dei Battuti Bianchi, nelle domeniche 10, 17 e 24 settembre e 8, 15, 22 e 28 ottobre, e la chiesa di Sant’Iffredo, sede dei Battuti Neri ed oggi sede distaccata del Museo Diocesano di Alba, tutte le domeniche di settembre e ottobre dalle 15.30 alle 18.00.

I Volontari per l’arte si prendono cura di questi luoghi del Sacro e li valorizzano facendo conoscere le importanti e preziose opere d’arte sacra barocca in essi conservate. I volontari, parte dell’omonima associazione che riunisce più di 500 volontari distribuiti nel territorio delle Diocesi di Alba, Cuneo – Fossano, Mondovì e Saluzzo, sono coordinati dall’Ufficio Beni Culturali e dal Museo Diocesano di Alba mediante lezioni formative ed uscite sul territorio organizzate ogni anno.