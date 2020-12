I vaccini arriveranno in Piemonte il 21 gennaio e serviranno prima di tutto al personale sanitario

La Regione ha lanciato una gara per l’acquisto di 30 congelatori con capacità di conservare da -80° a vicino agli 0 gradi ogni tipo di vaccino che verrà usato. Una volta che le persone avranno espresso il loro consenso si procederà alla prenotazione. La vaccinazione non sarà obbligatoria, ma fortemente raccomandata.

Il vaccino, ha ricordato Rinaudo, non è obbligatorio. "Ma secondo me - ha affermato Rinaudo - giuridicamente avrebbe retto il confronto con le norme costituzionali rendere il vaccino obbligatorio per il personale sanitario, che non può correre il rischio di contagiare i pazienti. La scelta politica però è stata diversa. Per evitare di vanificare uno sforzo tanto imponente, abbiamo già chiesto la collaborazione dei sindacati: non possiamo mettere in piedi una macchina organizzativa complicatissima e rischiare un flop a causa della non adesione dei soggetti che dovrebbero essere vaccinati".

"In Piemonte dall'inizio della pandemia siamo passati da 327 posti a 1073 tra strutturati e complessivamente attivabili; un cambio epocale”, ha dichiarato Icardi. La Regione ne finanzia 280 per 22 milioni di euro, lo Stato secondo il cosiddetto “Piano Arcuri” 604 per 96 milioni.

L’assessore Icardi ha inoltre reso noto che il Consiglio di Stato ha accolto, in sede cautelare, il ricorso di un gruppo di medici di base sospendendo la nota del 22 luglio 2020 dell'Aifa che vietava la prescrizione dell'idrossiclorochina per la lotta al Covid-19: “L’utilizzo dell’idrossiclorochina è stato sperimentato nella prima ondata pandemica in Piemonte con risultati molto incoraggianti, non riuscivamo a capire perché i nostri medici dovessero rinunciarvi, quando anche l’Organizzazione mondiale della Sanità aveva sciolto le riserve emerse sulla base di pubblicazioni rivelatesi del tutto inconsistenti. Finalmente torniamo a disporre di un’arma che può essere utilmente impiegata soprattutto sul fronte del trattamento precoce della malattia, attraverso i protocolli di cura domiciliare, fondamentali per evitare il più possibile l’ospedalizzazione dei pazienti”.

Icardi ha portato ad esempio l’esperienza del distretto Acqui-Ovada dell’Asl di Alessandria, che dal 18 marzo al 30 aprile aveva preso in carico e seguito a casa 340 pazienti mediante il protocollo “Covi a casa”, che prevedeva l’utilizzo dell’idrossiclorochina. Si era riscontrata una drastica riduzione dei ricoveri, in controtendenza con i dati della stessa provincia, tra le più colpite del Piemonte: su 340 pazienti, infatti, si sono avuti 22 ricoveri e 9 decessi, numeri dolorosi, ma nettamente inferiori a quelli attesi in base ai dati epidemiologici.