I Templari a Saliceto: domenica si va alla scoperta del borgo sospeso tra Piemonte e Liguria

CUNEO CRONACA - Saliceto è un’oasi di cultura e mistero nelle Langhe, in Valle Bormida, sospesa tra Piemonte e Liguria. I suoi monumenti sono di grande interesse storico, primo tra tutti il castello, ma anche il borgo e le chiese. Si annovera la chiesa di San Lorenzo tra le più misteriose in Italia, per le simbologie esoteriche che caratterizzano i monumenti del borgo, in un arco di seicento anni dal XIII al XIX secolo. Saliceto è un paese da indagare, da scoprire; dove non basta guardare... Un giorno si sentì dire “Se mai è esistito il Priorato di Sion, la sua sede fu per secoli a Saliceto!”.



Nella storia, Saliceto fu un borgo prosperoso, dalle alte torri, con la campagna circostante ben coltivata, dotato di un mulino e anche di un canale che porta l’acqua alla ruota. Il Cinquecento fu l’epoca d’oro di Saliceto e del suo marchesato, che toccò l’apice con l’arcivescovo laico Carlo Domenico Del Carretto; il quale si prodigò in un intenso rinnovamento edilizio, a cominciare dalla chiesa di San Lorenzo. "Una porta dischiusa sulla Langa Aleramica" (Historia Saliceti, una storia pubblicata nel 2022 da Guido Araldo).



Domenica 30 giugno l’Associazione Amici di Castelli Aperti, in collaborazione con il comune di Saliceto, organizza una passeggiata nel borgo per indagare la storia dei Templari e la loro presenza straordinaria nel Nord Ovest d'Italia e sulle Alpi Occidentali con particolare attenzione a quattro luoghi magici: l'Abbazia di Staffarda, cuore sdoppiato di Templari e Cistercensi, il castello della Manta "la Cappella Sistina cortese" ai piedi del Monviso, la Sacra di San Michele sospesa tra le nuvole e soprattutto Saliceto in Val Bormida, il paese che è la Rennes-le Chateau d'Italia dai molti misteri esoterici e alchemici.

A svelare i misteri di questo borgo dell'Alta Langa, sarà una guida d'eccezione: il professor Guido Araldo che ha al suo attivo numerosi libri, tra cui anche "Il Mistero di Saliceto. I templari e la loro presenza in Piemonte, Liguria, Savoia e Nizzardo" pubblicato nel 2011.

Guido Araldo è nato a Saliceto da una famiglia presente in loco da secoli. Intensa e varia è stata la sua attività lavorativa: insegnante, poi capo gestione nelle Ferrovie dello Stato, funzionario tributario del Ministero delle Finanze e infine cancelliere presso il tribunale di Cuneo. La sua attività letteraria e le sue ricerche storico-artistiche coprono un arco di trent'anni, sia attraverso viaggi in Europa, sia attraverso la frequentazione di biblioteche ed archivi storici. È autore di 22 romanzi storici ambientati in secoli diversi.



Ingresso: 6,00 € intero; 4,00 € ridotto per gruppi, over 65 e minori di 16 anni; gratuito disabili ed accompagnatore e per bambini fino ai 5 anni.