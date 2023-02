I percorsi del "Trekking del lupo" tra il Cuneese e la Francia in una guida aggiornata

ANTONELLA GONELLA - Si può percorrere per intero, oppure scegliere solo qualche tappa. O accontentarsi di leggere la guida, pregustando l’avventura comodamente da casa: è in libreria l’edizione aggiornata de “Il Trekking del lupo” pubblicata da Terre di Mezzo editore. A fare il viaggio, 75 chilometri in 7 giorni, ci hanno pensato i fotografi e appassionati di trekking Annalisa Porporato e Franco Voglino: nell’estate 2022, ospiti dall’Atl del Cuneese, a piedi, zaino in spalla, hanno tracciato un itinerario tra rifugi e vallate alpine.

Nume tutelare del percorso (accessibile solo tra giugno e fine settembre) è il grande predatore che esercita sull’uomo un fascino secolare, misto a diffidenza: dal vero lo si incontra nel Centro Faunistico Uomini e Lupi di Entracque e nel Centro Alpha Loup a Le Boréon, oltre confine per chi parte dal Cuneese. In mezzo ci sono i sentieri alpini e le strade reali fatte tracciare da Vittorio Emanuele II per soddisfare la sua grande passione per la caccia e per la montagna.

Le tappe non presentano difficoltà tecniche, ma vanno affrontate con il giusto grado di consapevolezza e di esperienza. Adottare pochi semplici accorgimenti renderà gradevole l’esperienza anche per le famiglie con bambini che, di certo, saranno entusiasti dell’avventura: lungo la strada si possono incontrare stambecchi, camosci, marmotte e gipeti. Non a caso si attraversano i territori di due parchi naturali: le Aree protette delle Alpi Marittime e la riserva del Marcantour. Ad ogni fine giornata, poi, la calda ospitalità dei rifugi e della cucina tipica attende i viaggiatori.

In ogni caso le 120 pagine contengono tutte le informazioni utili: ci sono cartine dettagliate, altimetrie, dislivelli, tempi di percorrenza e luoghi da scoprire. In più la storia vera di un lupo accompagna ogni tappa di questa guida per appassionanti della montagna che si conferma efficace strumento di promozione delle tante bellezze naturalistiche di un territorio incontaminato al confine tra Piemonte e Francia.