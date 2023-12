I magici giorni della festa del "Tarluc" a Pontebernardo, la frazione baciata da due soli

CUNEO CRONACA - La Festo dou Tarluc è una delle più longeve azioni promosse dall’Ecomuseo della Pastorizia di Pontebernardo. Il termine tarluc deriva dal latino inter lux, e in lingua occitana indica il fenomeno per cui - in particolare nel borgo di Pontebernardo - da novembre a febbraio, il sole sorge al mattino, scompare dietro la cima del monte ubac, per poi comparire nuovamente nel pomeriggio: in questo periodo Pontebernardo ha - per così dire - due soli.

Anche per l’edizione 2023-24, sono numerosi gli appuntamenti e i momenti aggregativi e di comunità nei territori dei tre comuni dell’Alta Valle Stura - Sambuco, Pietraporzio e Argentera - dove tra Natale e l’Epifania, si alterneranno concerti di musica tradizionale, teatro, escursioni musicali, laboratori per grandi e piccini, degustazioni, e il tradizionale appuntamento con la tosatura della pecora floucà.

Domenica 24 dicembre

Pontebernardo

Ore 24, Chiesa dell'Assunta | Santa Messa della vigilia di Natale con musica occitana a cura di Simonetta Baudino e i suonatori della Valle Stura

Martedì 26 dicembre

Pontebernardo

Ore 18 | “Quei miracoli della Notte di Natale”, spettacolo teatrale itinerante nelle vie della borgata a cura di Casa degli alfieri con musiche dal vivo di Davide Bagnis. In collaborazione con Ecomuseo Basso Monferrato Astigiano.

Ogni angolo di paese si fa palcoscenico, e come per magia prenderanno vita i personaggi del Presepe: un simpatico angelo fa da narratore e conduce il gruppo a conoscere le miracolose avventure accadute a pastori e bottegai, pescatori e sognatori; perfino gli animali racconteranno la loro storia e faranno vivere la candida meraviglia della Notte di Natale, per incantare grandi e piccoli con le storie raccontate dal punto di vista dei semplici, degli umili, dei più vicini a Gesù Bambino. Le musiche tradizionali accompagneranno il cammino degli spettatori.

Giovedì 28 dicembre

Sambuco

Ore 14 | Passeggiata musicale con Noemi Silvestro - guida escursionistica e Davide Bagnis - cornamusa (in caso di sentieri innevati, è possibile noleggiare le ciaspole accordandosi con la guida escursionistica: +39 334 533 6868)

Sabato 30 dicembre

Pietraporzio

Ore 18 | Passeggiata serale lungo la “vio de les fràchos”, il sentiero escursionistico dedicato a Stefania Belmondo, accompagnati dalla campionessa di sci di fondo, con degustazione finale alla Locanda La Pecora Nera a Pontebernardo

Martedì 2 gennaio

Bersezio

Ore 14 | Passeggiata musicale con Stefano Melchio - guida escursionistica e Davide Bagnis - cornamusa (in caso di sentieri innevati, è possibile noleggiare le ciaspole accordandosi con la guida escursionistica: +39 347 238 5581)