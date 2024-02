I Grandi Terroir del Barolo: degustazioni, incontri e visite in cantina a Monforte

CUNEO CRONACA - Tornano “I grandi terroir del Barolo”, iniziativa ideata da Go Wine, giunta alla quindicesima edizione e in programma sabato 23 e domenica 24 marzo a Monforte d'Alba, in uno dei centri più importanti della Langa del Barolo. Sede dell’evento le eleganti sale di Palazzo Martinengo - Moda Venue (Via Cavour, 10), nel centro storico del paese.

L’evento è ulteriormente cresciuto nelle ultime edizioni, mantenendo intatto il carattere che ne ha ispirato la nascita: un’occasione straordinaria di approfondimento sul Barolo e sul suo territorio, con al centro le distinte menzioni geografiche che compongono l’area di produzione.

Valorizzando con l’assaggio cantine che producono Barolo attraverso distinte etichette che raccontano siti e parti diverse del territorio. Esaltando anima e peculiarità del nebbiolo, interpretando le diversità come una ricchezza che invita a capire meglio la terra e la grandezza della denominazione.

Il programma, in corso di definizione, comprenderà banchi d'assaggio d’incontro con le cantine, esclusive masterclass e visite in cantina: una formula che invita fin da ora ad uno sfizioso weekend nella Langa del Barolo per approfondire "sul campo" la conoscenza della nuova annata di uno dei più grandi vini del mondo.

LE CANTINE PROTAGONISTE DELL’EVENTO

(elenco in aggiornamento)

ANNA MARIA ABBONA – Farigliano

BOASSO – Serralunga d’Alba

SILVANO BOLMIDA – Monforte d’Alba

BRICCO MAIOLICA – Diano d’Alba

CASCINA CHICCO - Canale

DOSIO – La Morra

FORTEMASSO – Monforte d’Alba

MANZONE GIAN PAOLO – Serralunga d’Alba

MANZONE GIOVANNI – Monforte d’Alba

PIAZZO COMM. ARMANDO – Alba

REVA – Monforte d’Alba

REVERDITO – La Morra

COME PARTECIPARE

La degustazione al banco d’assaggio si articolerà su turni, con prenotazione obbligatoria.

Sabato 23 marzo:

-primo turno: ore 11.00-15.00

-secondo turno: ore 15.00-19.00

Domenica 24 marzo:

-primo turno: ore 11.00-15.00

-secondo turno: ore 15.00-19.00

BIGLIETTI E COSTI

Il costo della degustazione è di euro 28 (riduzioni euro 25 per Soci Associazioni di settore e euro 21 per i soci Go Wine). Comprende la degustazione in forma libera dei Barolo al banco d’assaggio e un assaggio presso l’area del Chianti Classico, ospite dell’edizione 2024.

E’ aperta la prevendita online del biglietto QUI.

Chi prenota online avrà una riduzione sul costo a:

€ 25,00 per il pubblico,

€ 22,00 rid. soci associazioni di settore,

€ 18,00 rid. soci Go Wine.