I giovani di Confartigianato formano gli imprenditori del futuro: al via un corso a Saluzzo

Il Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Cuneo, in collaborazione con Confartigianato Piemonte, organizza per i prossimi 19 e 20 ottobre, a Saluzzo, un workshop di formazione su "l’autorealizzazione" dell’imprenditore. «Il mercato attuale - spiega Francesca Nota, presidente del Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato Cuneo - richiede all’imprenditore un grande carisma, una buona dose di autostima e una buona capacità di comunicazione, questo perché le nuove generazioni hanno cambiato il paradigma sovvertendo la classica idea di azienda tradizionale. Per questo motivo il workshop è pensato per dare quelle informazioni indispensabili all’imprenditore che vuole essere protagonista della sua azienda e del suo futuro. Il workshop sarà molto interattivo, pratico e coinvolgente».

Formatore per la due giorni sarà Simone Teso, mental coach, da anni impegnato con atleti e allenatori professionisti, imprenditori, manager, squadre sportive e squadre aziendali. Diversi gli argomenti che verranno trattati durante il workshop formativo: l'autostima e il carisma, il problem solving, l'assertività, la customer experience.

Per informazioni sul corso e sulle modalità di partecipazione contattare: Confartigianato Imprese Cuneo – Segreteria del Movimento Giovani Imprenditori – tel. 0171 451292 – gruppogiovani@confartcn.com

Il Movimento Giovani Imprenditori nasce a Cuneo nel 1994, ad opera di Luca Crosetto – attuale presidente territoriale dell’associazione. A livello nazionale associa oggi 80.000 imprenditori di età inferiore a 40 anni e si articola in 80 Gruppi territoriali presenti in tutto il Paese.

Il gruppo si propone di potenziare la funzione dell’associazionismo e della rappresentanza e di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile promuovendo e sostenendo azioni di formazione imprenditoriale, manageriale e culturale, per aiutare i giovani imprenditori a comprendere e guidare i cambiamenti e affrontare le sfide del futuro.