I giorni più caldi di sempre a ottobre con picchi di 32 gradi a Cuneo, ma è atteso un calo

CUNEO CRONACA - La persistenza ormai da alcuni giorni di un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale sull'Europa centro-occidentale ha determinato marcati effetti di subsidenza nella giornata di domenica (8 ottobre) che, uniti a una debole ventilazione favonica nelle vallate alpine e fino a quote di media e bassa collina, hanno portato a registrare temperature record per il mese di ottobre sul 50% delle località sul territorio regionale che sono sede di installazioni di stazioni meteo-idrografiche della Rete di Monitoraggio.

L’eccezionalità dell’evento di caldo per il mese di ottobre è evidenziata anche dal fatto che ben 90 stazioni sul territorio regionale hanno fatto registrare temperature uguali o superiori ai 30 gradi, in particolare sul medio e basso Piemonte tra Torinese, Cuneese, Astigiano ed Alessandrino. Quasi tutti i capoluoghi di provincia, ad eccezione di Verbania e Novara, hanno misurato una temperatura massima record per il mese di ottobre, in particolare tutte le stazioni di Torino (tra cui Torino Consolata 31.4 °C, Torino Reiss Romoli 31.3 °C, Torino Giardini Reali 31.2 °C), Vercelli 31.2 °C, Asti 32.3 °C, Alessandria 32.7 °C, Cuneo 32.1 °C, Biella 29.8 °C mentre Novara si è mantenuta a soli 0,2 °C dal record dell’11 ottobre 2011 e Verbania è rimasta al di sotto di 3°C rispetto al record del 11 ottobre 2011 di 29,3°C.

Anche stazioni in quota hanno registrato valori record per il periodo, nello specifico: sopra i 2000 metri Bardonecchia Pranudin a 2045 m 20,6°C, Sestriere (2020 m) 21.1°C, sopra i 1000 metri a Coazze (1130) 26.5°C, Bertodasco (1120 m) 27.4°C e Monte Carza (1110 m) 27,6°C. La giornata di domenica, a livello regionale, ha fatto registrare come valore medio delle massime 25.9°C che rappresentano il valore più elevato nel mese di ottobre dal 1958 (anno in cui inizia la serie storica dei rilevamenti), con un’anomalia di 10.8°C rispetto alla norma climatica del periodo 1991 - 2020; al secondo e terzo posto il 12 ottobre 2011 con 24°C e l’11 ottobre 2011 con 23.6°C.

Ancora per la giornata odierna (lunedì 9 ottobre) sono attese temperature massime localmente intorno ai 30/32 gradi, da martedì si assisterà a un graduale calo e ad una progressiva attenuazione dell’anomalia di caldo rispetto alla norma del periodo, con valori massimi che da metà settimana si manterranno mediamente sui 23-24 gradi, con punte intorno ai 26-28 gradi. Al momento un passaggio a condizioni più tipicamente autunnali pare probabile solo tra domenica e lunedì prossimi, con un definitivo cedimento del campo di alta pressione di matrice subtropicale sull’Europa Occidentale, lasciando così spazio alla possibilità che le perturbazioni atlantiche riescano a spingersi verso le regioni alpine.