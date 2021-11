I coraggiosi "Nuotatori del tempo avverso" tornano a tuffarsi in mare (o nei laghi) a dicembre

SERGIO RIZZO - "Il 23 febbraio 2020 è stata la data dell’ultimo cimento invernale che si è svolto a Celle Ligure. L’8 marzo è scattato il primo lockdown strettissimo, che ha interrotto questa pratica molto seguita, soprattutto in Liguria. Nella stagione autunno-inverno 2020-21 - spiega il cebano Roberto Giuria, presidente dell’Associazione Nuotatori del Tempo Avverso (Anta) – con la seconda ondata della pandemia, sono ripartiti i lockdown, molto severi specialmente nelle festività, tanto da sospendere tutti i cimenti. Dopo questa lunga interruzione, tutti gli amanti del nuoto invernale chiedono di poter riprendere i cimenti nelle varie località che storicamente sono da molti anni sede di questi singolari eventi. Pertanto, la nostra Associazione Nuotatori del Tempo Avverso (Anta), dopo aver interpellato i vari organizzatori dei cimenti, ha stilato una prima stesura di calendario fino a dicembre 2021.

Le località che hanno risposto positivamente sono: il 5 dicembre Avigliana (To) alle 11 in corso Laghi 420. Sempre il 5 dicembre a Sturla (Ge) presso "La Terrazza" in via 5 maggio. L’8 dicembre a Arenzano (Ge) presso “La Scurpina”. L’8 dicembre a Sestri Levante alle ore 11 presso il "Bar Ristorante Cutter Cucca". Il 12 dicembre a Sori (Ge) spiaggia antistante il "Club Vela". Il 19 dicembre a Cogoleto (Ge), nella spiaggia antistante il "Club Velico". Il 26 dicembre ad Alassio (Sv) alla spiaggia il "Molo Bestoso". Il 27 dicembre a Borghetto Santo Spirito (Sv) presso il “Circolo Nautico tre Miglia” e il 30 dicembre, ad Albenga (Sv), presso la "Lega Navale Italiana". Si spera inoltre di poter aggiornare il calendario anche nel 2022".

Sergio Rizzo

(Nella foto: l'ultimo cimento svoltosi in Liguria prima della pandemia)