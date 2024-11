I bambini delle elementari vanno alla scoperta del porro di Cervere

CUNEO CRONACA - La giornata di chiusura della 45ª edizione della Fiera del Porro di Cervere è stata caratterizzata dal convegno organizzato dal Consorzio di tutela e dalla Banca di Cherasco, incentrato sugli effetti dei cambiamenti climatici sulla produzione, senza perdere di vista la qualità del prodotto.

Dopo l’introduzione del Presidente del Consorzio per la valorizzazione e tutela del Porro Cervere, Sen. Giorgio Maria Bergesio, e i saluti istituzionali di Luca Crosetto, Presidente della Camera di Commercio di Cuneo, Mauro Gola, Presidente della Fondazione CRC, Luca Robaldo, Presidente della Provincia di Cuneo, e Corrado Marchisio, Sindaco di Cervere, sono intervenuti il Presidente di Agrion, Giacomo Ballari, e il Direttore della Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, Paolo Balocco. Durante il convegno, hanno illustrato le iniziative della Fondazione Agrion - Agricoltura, Ricerca, Innovazione - e della Regione Piemonte per fronteggiare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulle produzioni agricole, ricorrendo a processi di selezione del seme per rendere le colture più resistenti alle condizioni climatiche estreme.

Il convegno è stato preceduto dall’intervista che la giornalista Agata Pagani ha fatto alla Prof.ssa Valeria Copperi, in occasione della presentazione del libro Itinerari a Nord Ovest (destinazioni insolite per viaggiatori curiosi). L’autrice ha descritto itinerari turistici proposti attraverso un’inedita analisi sensoriale che distingue la sua concezione di viaggio da una semplice vacanza.

In coda al convegno, con una cerimonia arricchita dall’intervento del conduttore Rai Tinto Nicola Prudente, sono stati consegnati agli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo Andrea Paglieri - Plesso di Cervere, F.lli Vernassa, gli attestati di partecipazione all’iniziativa Il Porro va a scuola. Il progetto, ideato dal Consorzio per la Tutela e Valorizzazione del Porro in collaborazione con la scuola, ha coinvolto gli alunni in lezioni in aula e visite in campo, durante le quali gli alunni hanno contribuito alla pulizia dei porri e al confezionamento in fasci.

Per il valore dell’iniziativa e l’impegno profuso, alle cerveresi Margherita Testa e Laura Odello, autrici del progetto e responsabili delle lezioni in aula e del coordinamento delle visite in campo, il Vice Direttore della Banca di Cherasco, Danilo Rivoira, ha consegnato le targhe del Premio Banca di Cherasco per la valorizzazione del Porro di Cervere.

"Oltre a tenere alta la qualità del prodotto, nonostante gli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla produzione - spiega il presidente del Consorzio, Sen. Giorgio Maria Bergesio - è nostro preciso intento rendere consapevoli le nuove generazioni delle potenzialità del Porro di Cervere e della valenza occupazionale che può offrire, in modo da favorire il necessario ricambio generazionale".