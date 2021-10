"Gusta Cherasco" nel weekend: artigiani e produttori di vino si incontrano tra le mura stellate

CUNEO CRONACA - Napoleone, allora generale d’armata, lasciò a Cherasco un segno indelebile, è la storia che lo racconta con il famoso armistizio firmato il 28 aprile 1796. Fu l’atto di resa del Regno di Sardegna. Ma se allora il futuro imperatore impose la resa, oggi sarebbe proprio lui ad arrendersi di fronte al ricchissimo mese di ottobre che a Cherasco annovera un succedersi di appuntamenti enogastronomici, culturali e di antiquariato.

Gusta Cherasco, la versione "live" dell’associazione di promozione dei prodotti agroalimentari d'eccellenza e del turismo enogastronomico del territorio cheraschese, andrà in scena sabato 23 dalle 15 alle 23 e domenica 24 dalle 10 alle 20. In piazza Arco del Belvedere si potranno incontrare i sapori tipici e i grandi vini non solo del territorio ma di varie regioni d’Italia. Formaggi, salumi, zafferano, dolci, verdure e diverse sorprese gastronomiche.

Si potrà partecipare alle master class curate dalla Banca del Vino che a Cherasco sarà presente in rappresentanza di una quindicina di cantine da sud a nord del bel Paese: una delle quali sarà dedicata al Brunello di Montalcino. Non mancheranno le master class anche per i Baroli del versante occidentale curate da Fabrizio Stecca.

Gli amici della Strada del Barolo presenteranno sabato alle 15,30 la Wine Tasting Experience "I cru del Barolo", viaggio virtuale attraverso le menzioni geografiche del Barolo presso la Chiesa di San Gregorio. Sempre sabato alle 17,30 la Wine Tasting Experience "Il gusto del territorio", percorso introduttivo tra le produzioni più caratteristiche del Piemonte presso la Chiesa di San Gregorio.

Entrambe le Wine Tasting Experience saranno curate dal sommelier Mario Bevione e il costo fissato è di 25 euro a persona. Barolo sì, ma per i grandi vini del Piemonte ci saranno anche Barbera, Arneis e Dolcetto e presenzieranno alla manifestazione i vini deli Giovani Vignaioli Canavesani. Durante le giornate di Gusta Cherasco sarà attivo il ristorantino curato dal Melograno Catering di Cherasco che servirà piatti preparati con i prodotti tipici locali.

LO SPORT

Per gli appassionati di E-Bike ci sarà la possibilità di partecipare al tour guidato nei vigneti delle località limitrofe a Cherasco in compagnia di guide certificate. Il punto di partenza del giro è previsto di fronte al Municipio.

Sabato 23: dalle ore 15.30 alle ore 17.00 tour unico.

Domenica 24: 1° tour dalle ore 10.30 alle ore 12.00 - 2° tour dalle ore 15.30 alle ore 17.00

Massimo 15 persone a tour – costo 10 euro a persona

Per prenotazioni: Ufficio Turistico 0172.427050 – turistico@comune.cherasco.cn.it / Idea Bici - 338.6420588.

MENTRE I GENITORI DEGUSTANO

Pei i più piccini sarà allestito un laboratorio di pittura dedicato proprio ai bambini a cura dell’Associazione “Albero Inverso”.

ARRIVARE IN NAVETTA

Per la giornata di sabato sarà attivo un servizio navetta dalle stazioni ferroviarie di Alba e Bra con destinazione Cherasco e ritorno.

Partenza da Alba - stazione ore 18,30

Partenza da Bra - stazione ore 19,00

Arrivo a Cherasco - torre civica ore 19,15 circa

Partenza da Cherasco - torre civica ore 23,30

Arrivi - Bra - stazione ore 23,15 circa - Alba - stazione ore 23,45 circa

Per prenotazioni: Ufficio Turistico 0172.427050

E POI…

Sabato 23 alle ore 18.30 - Area portici dedicata Club Amici del TOSCANO

Due chiacchiere fumose con Roberto Voerzio accompagnate dal suo affascinante Barolo. Del celebre barolista si dice semplicemente: "L’impatto che il lavoro di Roberto Voerzio ha avuto sul territorio in questi tre decenni ha fatto sì che oggi i suoi Baroli siano universalmente riconosciuti come alcuni dei più grandi esistenti”. Bottiglie di culto in grado di rappresentarlo e che non dovrebbero mancare dalla cantina di ogni vero appassionato. Il costo è di 20 euro a persona.

Sabato 23 alle ore 21.30 Area portici dedicata Club Amici del TOSCANO

….metti una sera Toscano E Rum...e le prelibatezze della storica pasticceria Barbero. Ovvero, un incontro piacevole e mai banale!!! Costo 10 euro a persona.

Domenica 24 alle ore 14.00 Area portici dedicata Club Amici del TOSCANO

Caffè Revello e “vulcanetto tascabile”. Il caffè è un tocco magico per i tuoi momenti di pausa, un piacevole lusso da gustare in compagnia, una sfiziosa tregua da una giornata impegnativa. Quale miglior compagno se non il “vulcanetto tascabile”? Costo 5 euro a persona.

Domenica 24 alle ore 17.30 Area portici dedicata Club Amici del TOSCANO

AperiTOSCANO: lo storico Vermouth dell’azienda Contratto incontra lo stortignaccolo più famoso d'Italia per un aperitivo sfizioso con i protagonisti dalle origini antiche con un forte legame al territorio d’origine… dulcis in fundo le perle dolciarie della storica pasticceria Barbero. Costo 10 euro a persona.

Le degustazione con alcolici sono riservate ai maggiori di 18 anni e ai soci vecchi e nuovi del Club Amici del Toscano (iscrizione gratuita sul posto). Gli incassi saranno devoluti totalmente all’Associazione Gusta Cherasco.

CULTURA

Parallelamente per gli amanti dell’arte ricordiamo che presso il prestigioso Palazzo Salmatoris è allestita la mostra: “Da Kandinsky a Warhol l’Arte del Novecento nel manifesto” mostra che resterà allestita fino al 19 dicembre. Ingresso gratuito – sabato e domenica dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00

La manifestazione andrà in scena al coperto e l’ingresso sarà gratuito. Un evento che si presenta con tutti i presupposti per soddisfare appieno gli appassionati del cibo e del vino, dall’arte e della spensieratezza, del sapere e dei sapori. Una due giorni da vivere nel cuore di una città storica che vi attende a braccia aperte.