Guarene nella notte di San Lorenzo diventa "Il borgo dei desideri"

CUNEO CRONACA - Nell’ambito del progetto Snodi continua fino al 10 agosto la decima edizione di Guarene Musica, ancora nel segno di esperienze e spettacoli musicali inediti e non convenzionali. Guarene, comune capofila del progetto di valorizzazione dei piccoli borghi di Langhe Monferrato e Roero finanziato dal PNRR, sarà ancora al centro della musica.

Dopo il successo del Concerto Scomposto a Palazzo Re Rebaudengo e della serata jazz nella centrale piazza SS. Annunziata e il concerto dedicato alla musica, la storia e la vita di Fabrizio De André, il programma della manifestazione ideata e diretta da Filippo Cosentino si chiude il 10 agosto con Visual Music, il concerto che permette di visualizzare luci, colori e forme della musica per apprezzarla in tutte le sue dimensioni.

Grazie a un algoritmo specifico, la musica di Philip Glass, Arvo Pärt, Filippo Cosentino e Antonio Vivaldi suonata dal vivo del Sweet V Quartet (Lucia Pulzone, Laura Luani, Margherita Valente, Gaia Abaclat) verrà processata e trasformata in tempo reale in luci, forme e colori proiettati all'esterno della Chiesa della SS. Annunziata.

La serata del 10 agosto coincide con l’evento "Il borgo dei desideri", che giunge alla quarta edizione: i Borghi più Belli d’Italia, di cui Guarene fa parte, nella notte di San Lorenzo diventano "Luoghi dei desideri". Chi visiterà il borgo nella notte delle stelle cadenti sarà invitato a scrivere il proprio desiderio, che entrerà a far parte di una selezione locale e poi nazionale. L’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia, raccolti i desideri scelti da ogni Comune, tramite una commissione formata da due donne e due uomini voterà i primi tre desideri, i cui autori verranno premiati con una Smart Box per un fine settimana per due persone in uno dei Borghi più belli d'Italia.



In caso di maltempo, il concerto sarà allestito all’interno della chiesa della SS. Annunziata. Parcheggio consigliato: piazza Pantalera, viale Mazzini, via Divisione Alpina. Guarene Musica - Roero Music Fest è un evento supportato da NextGenerationEU, Ministero della Cultura, Comune di Guarene, SNODI Colline Co-Creative di Langhe Monferrato e Roero e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ed è prodotto dal Dragonfly Music Studio.