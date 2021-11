"Guarene è l'esempio perfetto di un borgo bello da vivere capace di diventare polo culturale"

A Guarene l’attenzione è puntata, in particolare, sull’evoluzione del borgo che nel tempo si è affermato come polo culturale, anche attraverso nuove forme di mecenatismo e di un’imprenditoria attenta a donare e restituire al proprio territorio e a considerare la cultura non solo come un fattore di attrazione, ma anche di sviluppo economico. A fare da fil rouge uno sguardo puntato al futuro e amplificato dalla visione sperimentale e innovativa dell’arte contemporanea. Interverranno Alberto Cirio, presidente Regione Piemonte, Simone Manzone, sindaco di Guarene, Maria Cristina Piovesana, vice presidente Confindustria per Ambiente, Sostenibilità e Cultura, Franco Iseppi, presidente Touring Club Italiano, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Si terranno, a seguire, i talk "Investire in cultura: un nuovo mecenatismo" con Giuseppina Amarelli, Presidente Amarelli Fabbrica della Liquirizia, Roberta Ceretto, Presidente Cantine Ceretto, Mauro Gola, Presidente Confindustria Cuneo, Bartolomeo Salomone, Presidente Ferrero, e "La cultura come fattore di attrazione e sviluppo" con Giuliana Cirio, Direttrice di Confindustria Cuneo, Pierluigi Vaccaneo, Direttore Fondazione Cesare Pavese, Paolo Verri, Direttore Esecutivo Ocean Race, Emiliano Cerasi, Amministratore Delegato sac. Conclusioni di Antonio Alunni, Presidente Gruppo Tecnic Cultura Confindustria. Modera Nicoletta Polla Mattiot, Sole 24 ore.