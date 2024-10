Guardia Piemontese, l'ultima enclave occitana in Calabria raccontata a Dronero

CUNEO CRONACA - Nell’ambito dell’edizione autunnale de "Il Ponte del Dialogo", festival letterario diffuso organizzato dal Comune di Dronero con il sostegno di Regione Piemonte, delle Fondazioni Crc, Crt e Compagnia di San Paolo e della Banca di Caraglio e curato dall’AFP, giovedì 7 novembre viene proposto – in collaborazione con l’Associazione Espaci Occitan nei suoi locali di Via Val Maira 19 - un viaggio nell’isola linguistica occitana di Guardia Piemontese.

Fondata e popolata fra XIV e XV secolo da valdesi del Brianzonese, della Provenza e delle valli Pellice, Chisone e Germanasca migrati nelle terre calabre per ragioni economiche e religiose, La Guardia ha conservato sino ai giorni nostri lingua e tradizioni delle terre d’oc. Di Guardia Piemontese ci parlerà alle 16 Domenico Iacovo, giovane guardiolo, pastore, cultore della lingua e della storia del proprio paese e responsabile dello Sportello linguistico occitano della Provincia di Cosenza, che illustrerà con Rosella Pellerino, Direttore Scientifico di Espaci Occitan, i primi due romanzi della sua trilogia ambientata a Guardia, Shanna. Liberi come lupi e Shanna. Lungo la via dei re (Erranti Ed., 2022 e 2024). Combinando elementi storici, mitologici e fantastici, Iacovo esplora tematiche universali come il potere, la redenzione e la lotta tra bene e male, descrivendo l’antica e fantasiosa (ma non troppo) La Gardia, come se l'avesse vista e vissuta, forse tramandatagli da chissà quale antico "uomo del Nord" suo avo.

A seguire, alle ore 18, Irene Micali, linguista di origini calabresi e docente presso l’Università di Firenze, presenterà il suo saggio L’Occitano di Guardia Piemontese tra lingua e identità (Pacini Ed., 2023) dialogando con Aline Pons, linguista e dialettologa dell’Università di Aosta. Il volume propone un’indagine a più dimensioni dedicata alla minoranza occitana di Guardia Piemontese con l’obiettivo di coglierne il dinamismo linguistico e sociolinguistico. Sulla base di un’inchiesta condotta sul campo è indagato il grado di vitalità del guardiolo: competenze, usi, comportamenti e atteggiamenti linguistici dei parlanti. Concluderà il pomeriggio una merenda sinoira calabro-occitana a cura dell’Istituto Alberghiero Virginio - Donadio di Dronero. L’ingresso all’evento è libero e gratuito. Per informazioni, Espaci Occitan, www.espaci-occitan.org, segreteria@espaci-occitan.org, tel. 0171.904075; Il Ponte del Dialogo, tel. 0171.912003, pontedeldialogodronero@gmail.com.