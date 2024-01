"Guardare", il mondo in bianco e nero di Beppe Malò a Palazzo Banca d'Alba

CUNEO CRONACA - Venerdì 12 gennaio, alle 18, nei locali di Palazzo Banca d’Alba (via Cavour, 4), sarà inaugurata la mostra fotografica "Beppe Malò - Guardare". L’esposizione, organizzata dall’Assessorato alla Cultura e alle Politiche Giovanili del Comune di Alba in collaborazione con Banca d’Alba, presenta una selezione di scatti realizzati dal fotografo e giornalista albese Giuseppe Malò nel corso della sua carriera.

Fotografie in bianco e nero "fine art" scattate in luoghi, periodi e contesti tra i più vari, nell’ambito di una ricerca personale. Riportano lo sguardo di Malò sempre curioso e interessato alla vita. Filo conduttore è l’interesse e il rispetto per i luoghi e le persone nella loro straordinaria unicità.

Giuseppe Malò, nato e cresciuto ad Alba, è giornalista pubblicista dal 1998 e giornalista professionista dal 2005. La passione per la fotografia si è tramutata in un lavoro che gli ha offerto l’opportunità di vedere e "guardare" tanti posti e tante persone nel mondo con le loro storie.

La mostra promuove tra il pubblico e le giovani generazioni in particolare, l'arte della fotografia ed ha l’obiettivo di accrescere e diffondere la cultura fotografica in tutte le sue forme, valorizzando il linguaggio fotografico come mezzo di comunicazione capace di interpretare i molteplici aspetti sociali, culturali, ambientali che caratterizzano il nostro tempo.

L’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili Carlotta Boffa dichiara: “È un grande piacere ospitare ad Alba la mostra di uno dei più conosciuti giornalisti e fotografi albesi. Invito tutti a non perdersi l’occasione di ammirare le immagini che hanno contraddistinto la sua carriera, frutto dei suoi viaggi e del suo sguardo malinconico, grazie al quale ha saputo cogliere le emozioni delle persone incontrate e dei luoghi visitati”.

L’esposizione sarà aperta dal 13 gennaio al 4 febbraio nei seguenti orari: sabato e domenica dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso gratuito.

(Foto tratta dalla locandina)