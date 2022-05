Nuovo Point di Egea a Canale: sempre più sportelli della multiservizi anche nel Sud Italia

CUNEO CRONACA - E' stato inaugurato il nuovo Egea Point di Canale. L’apertura in via Roma 77 nei locali condivisi con Generali Assicurazioni ha visto la partecipazione di autorità locali, esponenti del tessuto imprenditoriale ed economico locale e numerosi cittadini. Da oggi, gli abitanti di Canale e dei paesi limitrofi (Montà, Pralormo, Cisterna D’Asti e San Damiano) potranno trovare nel nuovo Point della Casa delle Buone Energie un prezioso punto di riferimento per richiedere informazioni su volture, subentri, nuovi contratti e consulenze personalizzate sui servizi energetici e ambientali, luce, gas e molto altro.

Non accenna a rallentare l’energia del Gruppo Egea che prosegue attivamente nell’apertura di nuovi “punti di contatto” in cui accogliere il cliente e fornire assistenza sulle forniture energetiche di casa e piccole medie imprese nelle principali città del Piemonte e in tutta Italia. L’agire volutamente glocal, attento alle esigenze della provincia italiana e delle realtà urbane, è un valore imprescindibile del gruppo che fornisce Energia e Gas 100% verde. Tramite questa iniziativa il Gruppo Egea, da sempre impegnato a garantire un servizio affidabile e rintracciabile con una rete di Sportelli già particolarmente estesa sul Territorio, rafforza ancor di più il legame con i propri Clienti.

A fare gli onori di casa è Daniele Sobrero, consulente commerciale Egea, intervenuto insieme al Presidente del Consiglio di Gestione Ing. Pierpaolo Carini e al Presidente del Consiglio di Sorveglianza Avv. Giuseppe Rossetto. Successivamente ha preso la parola il Sindaco di Canale Enrico Faccenda che ha salutato l’arrivo di un nuovo importante servizio a favore dei cittadini; il parroco Don Eligio Mantovani ha benedetto il nuovo Egea Point.

La Multiservizi albese ad oggi conta oltre 60 tra Sportelli ed Egea Point aperti al pubblico, con una forte presenza nel Nord-Ovest e un’importante espansione al Sud Italia in Campania, Puglia, Sicilia e Calabria. Sono in fase di allestimento nuovi Sportelli anche in Toscana, Marche e Molise: ciò si traduce in un profondo legame e interdipendenza con il sistema produttivo locale, con le associazioni e soprattutto con le comunità locali raggiunte dai servizi di Egea.

Enrico Faccenda: “L’inaugurazione del nuovo Egea Point rappresenta un’importante svolta per la città di Canale, un servizio fondamentale per la nostra città e per i nostri cittadini i quali potranno trovare a poca distanza da casa la miglior consulenza possibile in materia di servizi energetici”. Giuseppe Rossetto: “È sempre un onore far parte di questa famiglia e di questa Comunità. L’agire prettamente “Glocal” si sposa perfettamente con l’inaugurazione di sportelli dedicati al cittadino. Siamo ormai un punto di riferimento, la seconda attività industriale della provincia di Cuneo per fatturato ed ognuno ha il proprio ruolo partecipando ad un progetto comune”.

Pierpaolo Carini: "Canale è la Capitale del Roero e abbiamo scelto di aprire questo nuovo Point perché viviamo in un Territorio unico e perché vogliamo riconoscere profondamente l’unicità e l’identità delle nostre Comunità. L’Egea Point di via Roma 77 è a disposizione per i servizi di Luce, Gas e a breve anche per il Ciclo Idrico Integrato. Il Point è inoltre a disposizione di privati e aziende per iniziative riguardanti l’efficientamento energetico, la mobilità elettrica e l’Ecobonus 110%. Dal 1° febbraio EGEA gestisce anche la raccolta rifiuti di 51 Comuni di Langhe e Roero tra cui Canale, un altro servizio fondamentale e “a misura” di cittadino”.

Il nuovo Egea Point di Canale osserverà i seguenti orari di apertura: lunedì 14,30-18,30; martedì 8,30-12,30 e 14,30-18,30; mercoledì, giovedì, venerdì e sabato 8,30-12,30.