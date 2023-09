"Green Park", il festival dell'ambiente torna alle origini: conferenze e musica nel weekend a Cuneo

ALICE MARINI - Da venerdì 8 a domenica 10 settembre 2023 torna a Cuneo il Green Park organizzato dall’associazione WSF Collective, il primo festival sullo sviluppo sostenibile dei territori non metropolitani che porta in città, da sette edizioni, le buone pratiche per lo sviluppo del territorio della provincia di Cuneo, diventato nel tempo luogo di dibattito sui temi della valorizzazione del paesaggio, delle attività agricole, aziendali e turistiche. Al festival si è sempre voluto raccontare un nuovo modo di concepire lo sviluppo, la vita quotidiana e l’economia, insieme ai partecipanti, agli espositori, alle associazioni, ai movimenti di cittadinanza attiva, agli artisti e ai volontari che collaborano alla sua realizzazione. Il festival si struttura intorno a due giorni di conferenze, workshop, mostre, musica, esperienze, relazioni e svago negli angoli verdi della città.

Il Green Park Festival, insieme a "Innovatori per l'ambiente", in Piemonte, si è focalizzato sui temi del cambiamento climatico e della salvaguardia dell'ambiente sin dalla sua edizione zero nel 2012. Si è poi trasformato da festival culturale a contenitore di buone pratiche ambientali, ponendosi come primo festival nazionale sullo sviluppo sostenibile dei territori non- metropolitani di cui la provincia di Cuneo è forse uno degli esempi più interessanti, vista la sua diversificazione territoriale tra pianura, collina e vallate di montagna. Negli ultimi anni il Green Park si è andato a insediare in aree verdi del capoluogo che risultavano poco sfruttate o addirittura inutilizzate e in spazi urbani come il quartiere San Paolo, il cui sviluppo è andato sempre di più nella direzione di una città a misura d'uomo e di ambiente, dalla “zona 30” al mercato contadino tutto l’anno.

Il cuore del festival sarà come sempre il programma di incontri e conferenze che avranno luogo il 9 e 10 settembre presso la Casa del Fiume nel Parco Fluviale Gesso e Stura a Cuneo. Giulia Innocenzi (domenica 10 settembre, ore 15), figura di spicco nel giornalismo italiano, condividerà il suo impegno per le tematiche ambientali, in particolare la denuncia degli allevamenti intensivi. Autrice del libro "Tritacarne", finalista a importanti premi letterari, Giulia è attualmente parte del team di Report su Rai3, dedicandosi ai servizi legati alla produzione di cibo. Il fisico climatologo Antonello Pasini (sabato 9 settembre, ore 17), esperto di cambiamenti climatici e intelligenza artificiale, fornirà una prospettiva chiara e approfondita sulla situazione climatica italiana. Autore di numerosi articoli e libri divulgativi, condividerà la sua conoscenza sul clima con il pubblico, contribuendo a una maggiore comprensione dei cambiamenti ambientali. Marco Saverio Loperfido (domenica 10 settembre, ore 11), scrittore e appassionato camminatore, ci guiderà attraverso i suoi affascinanti viaggi narrativi, tra cui "Il giro della Tuscia in 80 giorni" e "Le lucertole ricominciano a Friburgo". Condividerà con il pubblico come il camminare possa diventare un veicolo per raccontare storie, connettersi con la natura e promuovere il dialogo tra persone e luoghi. Inoltre, presenterà il progetto Ammappalitalia, un'iniziativa collaborativa per creare un'enciclopedia dei sentieri italiani, simile a Wikipedia ma dedicata agli appassionati di escursionismo. Marco Saverio Loperfido condurrà domenica 10 settembre dalle 10.00 -12.00 una camminata di mappatura nel Parco Fluviale. Il collettivo Wu Ming (sabato 9 settembre, ore 15), noto per il suo impatto nel mondo della narrativa, condividerà le sue esperienze nella scrittura collaborativa. Dalla pubblicazione del primo romanzo "Q" nel 1999 a opere come "Lavorare con lentezza" e "Appennino, dissesto e discesa", Wu Ming 2 ci porterà in un mondo di paesaggi, mostri e spettri, con particolare attenzione all'Appennino e alle sfide ambientali. Dialogherà con Pietro Vertamy, fotografo professionista e esploratore visuale, ci condurrà attraverso le sue avventure artistiche e culturali. Dall'epico "CamminareStampa" al progetto "OltreTevere", ci racconterà come il cammino può diventare una forma di esplorazione artistica, concentrandosi sulla narrazione del paesaggio contemporaneo e del rapporto tra l'uomo e l'ambiente. Attualmente, sta intraprendendo un esperimento di vita nelle Alpi Marittime. Tomaso Clavarino (domenica 10 settembre, ore 17), fotografo e videomaker torinese, presenterà presentazione del progetto “Have you ever heard the sound of falling rocks?”, un viaggio di sei mesi lungo l’arco alpino tra Italia, Francia, Svizzera e Austria, dove l’aumento delle temperature sta causando lo scioglimento del permafrost.

Durante il Green Park Festival, il gruppo cuneese Fridays For Future organizzerà una serie di salotti culturali interattivi, in cui i giovani avranno l'opportunità di discutere e condividere idee sulla sostenibilità ambientale, il cambiamento climatico e l'impatto delle azioni individuali e collettive sulla salute del pianeta. Questi salotti culturali saranno spazi aperti in cui i partecipanti potranno esprimere le proprie opinioni, ascoltare esperti del settore e scoprire come possono contribuire al cambiamento.

Il Green Park Festival offrirà intrattenimento musicale diurno curato da Radio Fujot. Gli spettacoli serali saranno al "Nuovo" di Cuneo, dove è prevista l’inaugurazione venerdì 8 settembre alle 19 presso il "Nuovo" di Cuneo. Seguirà, dalle 20, il dj set di Leonar, il membro più giovane di Ivreatronic, che promette di far ballare il pubblico fino a notte fonda.

Grazie all’affinità di tematiche e all’interesse per l’ambiente e il paesaggio, quest’anno WSF Collective collabora infatti con il festival | Paesaggi | dell’associazione FormicaLab che si è tenuto il 2 e 3 settembre a Cuneo con una grande mostra en plein air e una serie di incontri diffusi, e con “Imaginé. Piccolo festival dell'illustrazione per figure” creato da noau | officina culturale in programma il 16 e 17 settembre a Vernante. La condivisione di idee e competenze ha permesso di intrecciare i programmi di tre festival che si svolgeranno nello stesso periodo, a settembre, in provincia di Cuneo.

In collaborazione con lo Spazio Varco e il podcast "Raccolta Indifferenziata", il Green Park Festival introdurrà la possibilità di trasmettere in diretta su piattaforme come YouTube e Twitch gli interventi e i contenuti prodotti durante l'evento. Questo permetterà di rendere permanenti e accessibili a un pubblico più vasto le idee, le discussioni e gli interventi degli ospiti del festival.

Inoltre, Spazio Varco ospita la mostra dell'illustratore Alessandro Sanna «Nel paesaggio: non c’è nessuna fretta, tutto sta per apparire», una selezione di venti opere tratte da alcuni dei suoi albi illustrati più celebri tra cui «Fiume lento» (Rizzoli), «Pinocchio prima di Pinocchio», (Orecchio Acerbo), «Come questa pietra. Il libro di tutte le guerre (Rizzoli)». La mostra dell'artista tre volte Premio Andersen è una anteprima di Imaginé piccolo Festival della narrazione per figure a cura di Noau - officina culturale.

Data: 9 e 10 settembre

Luogo: Parco Fluviale Gesso e Stura, Cuneo

Ingresso gratuito

(Foto di Fred Cigno, grafica di Giulia Toscano)