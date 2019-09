"Green Park Festival" nel weekend a Cuneo: il futuro dell'ambiente fra conferenze, musica e buon cibo

ALICE MARINI - E’ dalla collaborazione che nascono le cose migliori. Da cinque anni, Green Park Festival porta a Cuneo la dimostrazione che vivere in modo sostenibile si può, cosa ora più che mai necessaria per cercare di fermare in tempo utile il cambiamento climatico. L’edizione 2019 unisce gli intenti di chi ha a cuore l’ambiente, e la vita essenzialmente. Ogni “azione” esprime una “soluzione” ai problemi che stiamo vivendo e prova a dare voce alle buone pratiche messe in atto non solo nei territori della provincia di Cuneo.

Rispetto alle prime edizioni il festival è cresciuto, ha voluto puntare di più sulla partecipazione dall'intera provincia Granda, ma anche dalla regione, per offrire maggiore ricchezza di contenuti e punti di vista ai temi trattati. Anche l'organizzazione si è ampliata, grazie all'ingresso di realtà locali fra cui il Comitato di quartiere San Paolo di Cuneo, l'associazione "Di Piazza in Piazza", Cia (Confederazione Italiana Agricoltori), Consulta giovanile, "MerCu", il mercato contadino di piazza Biancani, Equilibrium ed Estetica bio, "Prometheus" Falci Dronero.

Sabato 14 e domenica 15 settembre, a Cuneo, nel parco “Lalla Romano” del quartiere San Paolo, sono attesi numerosi ospiti e iniziative per affrontare insieme il tema del cambiamento climatico. Durante le due giornate, si forniranno dati sulla qualità dell’aria e si faranno considerazioni su scenari futuri con il meteorologo Paolo Bertolotto (Arpa Piemonte) e Alice De Marco (Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta); si andrà a lezione della natura per apprendere i principi della permacultura con l’agronomo barese Ignazio Schettini e si parlerà del consumo di suolo con Alessandro Mortarino (coordinatore nazionale del Forum Salviamo il Paesaggio); Angelo Tartaglia del Politecnico di Torino ci mostrerà i passi per la costituzione di una grande comunità energetica in Piemonte; sarà affiancato da Sara Capuzzo, presidente di ÈNostra. Infine l’acqua, in un maxi-convegno che raccoglierà gli interventi di Giulio Conte, Maurizio Battegazzore e Aristide Viero. Nei salotti culturali organizzati dalle associazioni (ore 11), si parlerà invece di rigenerazione urbana e di comunità energetiche.

Come tutti gli anni, il festival sarà diviso in diversi settori: l'area Agri & Food, dedicata a realtà che promuovono la filosofia dell'alimentazione di qualità e consapevole. Inoltre, grazie alla collaborazione con la Confederazione Italiana Agricoltori (Cia) si realizzerà un vero e proprio "street food” contadino nel cuore verde della città. Smart & mobility Expo, dedicato alle aziende medio-piccole con particolare attenzione all’innovazione a favore dell’ambiente. Poi spazio a Salute & Benessere, Educazione, Associazioni e Artigianato. Grazie alla collaborazione con il Consorzio Ecologico Cuneese (Cec), al festival la gestione dei rifiuti sarà totalmente ecosostenibile.

Il festival inaugurerà ufficialmente venerdì 13 settembre, alle 18,30, con i saluti e la presentazione del programma. Sarà presente il presidente della Regione Alberto Cirio. Alle 19,30 "Agri-apericena" con prodotti locali e alle 21,15 proiezione del film "The Human Element". Sabato 14 e domenica 15 settembre il clou delle iniziative, dalle 10 fino a sera. Sabato, alle 21,15, si ballerà occitano con i Cél Dobért. Tra i laboratori, si segnalano la visita guidata all'ex caserma Montezemolo normalmente chiusa al pubblico (sabato 14, ore 9,30) e lo sfalcio a mano con la manifattura Falci di Dronero (sabato dalle 18 alle 19, domenica dalle 16 alle 17).



Green Park Festival 2019 è organizzato dall'associazione WSF Collective, Comitato di quartiere San Paolo e l'associazione Di Piazza in Piazza, con il patrocinio di Regione Piemonte, Comune di Cuneo e Consulta giovanile di Cuneo e il contributo di Fondazione Crc. Main sponsor: Merlo. Media Partner: Cuneocronaca.it e Radio Stereo 5 Cuneo. Partner tecnici: Cia Agricoltori Italiani, MerCu, Varco (Visual Audio Recording Community), Pier H20, Cooperativa sociale Emmanuele, Spazio Mediazione Intercultura, Beertola, Birra Kauss, Equilibrium, Great Innova.

Alice Marini