Granda tra sole e instabilità: tregua giovedì, ma tornano i temporali tra venerdì e sabato

CUNEO CRONACA - Una bassa pressione sul Golfo di Biscaglia, estesa fino all'Algeria, mantiene una parziale instabilità sul Piemonte per il pomeriggio odierno. Giovedì - fa sapere Arpa Piemonte - un flusso più secco, settentrionale in quota, sulla regione, associato ad una saccatura presente dalla Russia ai Balcani, favorisce tempo più stabile e soleggiato, con temperature massime in aumento.

Già da giovedì sera l'intrusione dell'aria fredda, proveniente dalla bassa pressione orientale, riporterà un passaggio temporalesco fino a venerdì mattina. Successivamente torneranno maggiori schiarite. La fredda bassa pressione sull'Europa orientale potrà ancora provocare qualche locale fenomeno d'instabilità nel pomeriggio di sabato a ridosso delle Alpi e dell'Appennino.

Giovedì 15 maggio

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con formazioni di cumuli a ridosso delle Alpi dalle ore centrali del giorno; generale aumento della nuvolosità in serata.

Precipitazioni: deboli rovesci isolati pomeridiani sui rilievi, in intensificazione a carattere temporalesco ed estensione alle pianure dalla tarda serata.



Zero termico: in aumento sui 3000-3100 metri; brusco calo in serata fino ai 2700 metri.

Venti: generalmente settentrionali sui rilievi, deboli fino al primo mattino in successiva moderata intensificazione; deboli occidentali in pianura, in rotazione e rinforzo da est-nordest in serata, più marcato sul settore orientale.

Venerdì 16 maggio

Nuvolosità: cielo nuvoloso al mattino con copertura più compatta sul settore occidentale; progressive schiarite da est nel corso del giorno, con cielo soleggiato o poco nuvoloso in giornata; nuovo parziale aumento della nuvolosità nella notte successiva.

Precipitazioni: rovesci e temporali sparsi tra la notte e il mattino, moderati, localmente più forti sul settore occidentale; in esaurimento nel corso della mattinata.

Zero termico: in calo fino al primo mattino sui 2300-2400 metri; successivo rialzo a 2800 metri di giorno; nuovo calo di 200-300 metri in tarda serata.

Venti: moderati settentrionali sui rilievi; moderati nordorientali in pianura al mattino, in successiva attenuazione, con progressiva rotazione da ovest. Rinforzi tra Appennino e pianure orientali fino al mattino.

Sabato 17 maggio

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con residui addensamenti al primo mattino soprattutto in pianura; formazioni cumuliformi nel corso del giorno a ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: rovesci sparsi, deboli o moderati, a ridosso delle Alpi e dell'Appennino dalle ore centrali del giorno al tardo pomeriggio.

Zero termico: in calo a 2400 metri fino al primo mattino; successivo rialzo a 2600-2700 metri di giorno.

Venti: deboli tra nord e nordovest sulle Alpi, localmente moderati in quota nella prima parte della giornata; deboli meridionali sull'Appennino;

deboli variabili al mattino in pianura, più occidentali o sudoccidentali al pomeriggio.