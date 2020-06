GOVONE/ "E-state con gli Elfi": giochi e allegria sulla collina per ritornare alla normalità dopo l'emergenza

CUNEO CRONACA – Dalla sua nascita nel 2008 a oggi, la Collina degli Elfi ha ricevuto tanto. Ora, per l’associazione di volontariato che ha sede a Govone, sulla collina attorno all’ex convento di Craviano, è arrivato il momento di restituire, mettendo a disposizione del territorio la sua lunga e intensa esperienza con le famiglie e con i bambini.

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19, infatti, ha stravolto la gestione ordinaria, pensata per aiutare le persone che hanno vissuto la sofferenza che deriva dall’esperienza della malattia oncologica a ritornare alla normalità, alla vita di tutti giorni, nella consapevolezza che quando un bambino si ammala, lo fa con lui tutta la famiglia.

In attesa di poter tornare a regalare alle famiglie sorrisi e speranza in un contesto di piena sicurezza e professionalità, la Collina degli Elfi ha scelto ora di dare vita al progetto "E-state con gli Elfi".

A partire dal 15 giugno, per quattro settimane – suddivise in due turni da due settimane continuative per ciascun turno – la collina di Craviano diverrà uno spazio di divertimento, giochi, allegria e magia all'aperto, dedicato agli alunni delle scuole elementari del territorio.

Seguiti dai volontari, in piena sicurezza e nel pieno rispetto delle norme imposte per contenere i rischi dovuti al diffondersi del Coronavirus, i bimbi dai 6 ai 10 anni potranno trascorrere la giornata in un clima di spensieratezza, tornando a una “normalità” che li ha visti poco considerati e spesso troppo responsabilizzati, nelle pur difficili scelte di questi ultimi mesi.

Le famiglie che volessero aderire al progetto potranno scegliere tra due fasce orarie: quella del primo gruppo dalle 8.30 alle 12 e quella del secondo gruppo dalle 14.30 alle 18.

La partecipazione è a offerta libera, ed è obbligatoria la preiscrizione via mail (entro il 9/06 per il turno dal 15 al 28 giugno ed entro il 22/06 per il turno dal 29 giugno al 12 luglio) scrivendo all’indirizzo: risorseumane@lacollinadeglielfi.it, indicando nella mail il proprio numero di telefono al quale essere ricontattati.

Per maggiori informazioni, www.lacollinadeglielfi.it.

(Foto credits: Andrea Guido)