GOVONE/ Alla Collina degli Elfi ripartono i corsi di formazione per i volontari

CUNEO CRONACA - Nei sorrisi, negli abbracci, nella condivisione, nel tempo dedicato agli altri rimane una scintilla, a volte impercettibile, che serve a far volare i cuori in alto e a dare speranza. E allora la magia non è nient’altro che un’occasione da vivere per fare del bene, per fare del proprio meglio e per camminare insieme. L’opportunità arriva con il nuovo corso per diventare volontari de La Collina degli Elfi, che partirà venerdì 5 aprile: un modo per avere uno sguardo unico, una prospettiva differente, un bagliore da trasformare in energia per se stessi e per gli altri.

La Collina degli Elfi, con sede nell'ex convento di Craviano, frazione di Govone, è un’associazione che ha uno scopo preciso: ridare speranza ai bambini in remissione di malattia oncologica e alle loro famiglie attraverso un percorso di recupero psicofisico che permetta loro di ritornare alla vita e ritrovare la serenità perduta.

Il corso di formazione è stato pensato per accogliere subito gli aspiranti volontari nel progetto e per prepararli nel migliore dei modi all'esperienza che vivranno presso l’associazione. Il programma si snoda in 4 incontri, tutti presso la Biblioteca Civica di Magliano Alfieri, che metterà gratuitamente a disposizione i locali: venerdì 5 aprile (dalle 18.00 alle 23.00), sabato 6 aprile (dalle 10.00 alle 18.00), venerdì 12 aprile (dalle 18.00 alle 23.00) e sabato 13 aprile (dalle 10.00 alle 18.00).

I progetti migliori si costruiscono attraverso le piccole cose e il lavoro di squadra: per diventare volontari non sono necessarie capacità o abilità particolari, ma solamente una disponibilità minima di 4 ore settimanali per tutto l'anno. Per coloro che desiderano impegnarsi nell'assistenza alle famiglie, è richiesta un'età minima di 16 anni, ma il corso di formazione può essere frequentato anche nei mesi precedenti il compimento del 16º compleanno. Per iscriversi, basta compilare il modulo disponibile QUI oppure inviare una e-mail a: corsi.formazione@lacollinadeglielfi.it.

Per maggiori informazioni: www.lacollinadeglielfi.it.