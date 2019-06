Gli Astri di luglio "svelati" dalla braidese Fiorella per tutti i lettori della provincia di Cuneo

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile.

E' arrivato il caldo, ma voi guerrieri, continuate imperterriti a fare colloqui, incontri, tutti molto promettenti. Nulla vi ferma, siete ormai nello stato d'animo giusto: ora si riparte! Bando alle ciancie, siete determinati più che mai. In effetti, quasi stupisce che non imprechiate contro il mondo intero, per i numerosi intoppi, superabili, sì, ma alquanto irritanti. Eppure stoici, invincibili, resisterete, non molllerete la presa. Ognuno nel proprio campo, otterrà risultati addirittura impensabili. In arrivo proposte di lavoro, conferme, contratti, chiamate: preparatevi a lavorare sodo, ma l'entusiasmo che vi anima, vi aiuterà a superare la fatica. Mostrate le vostre capacità, se occore, osate: la fortuna aiuta gli audaci. Complice il caldo, più distratti del solito, siate più attenti negli spostamenti in auto, occhio alle sanzioni, da veri professionisti del parcheggio selvaggio. Chi, invece, si dimentica le scadenze importanti, rischia esborsi per i ritardi; altri restano per strada se non controllano la lancetta del carburante. Anche con un'energia altalenante sopravviverete. L'amore, in generale, passa un po' in secondo piano, siete troppo concentrati sul lavoro. Ma ci sarà chi riuscirà a riaccendere in voi il focherello.



Toro dal 21 aprile al 20 maggio.

Il lavoro procede spedito, soddisfazioni, riconoscimenti, nuove proposte e accordi, rinnovo di contratti, ma ogni tanto, piccoli dispetti da parte di colleghi, parenti, avversari, vi fanno perdere letteralmente le staffe. Siete dolci e amabili, ma quando perdete la pazienza, è meglio lasciarvi sfogare, solo così tornerete in voi. Il successo che molti di voi si sono conquistati, pare dia fastidio a qualcuno. E' il prezzo da pagare, l'invidia non porta nulla di buono: soprattutto per chi la prova. Nessuno può turbare la vostra serenità, circondatevi di persone fidate e soprattutto non confidatevi troppo. Il mistero è sempre un'arma vincente, mai fare intuire le proprie mosse, semai, cogliere in anticipo quelle dell'avversario. Evitate le polemiche sterili, portrebbero solo ad incomprensioni, piuttosto, se non vi sentite a vostro agio in alcuni ambienti, declinate con garbo gli inviti: brillerete per assenza. E' un mese un po' altalenante, picchi di entusiasmo, alternati a seccature e piccoli diverbi. Un po' di pazienza, virtù che vi appartiene, e tutto si sistemerà. Consolatevi con l'amore, che è caldo, rovente come il clima. Grande passionalità, ritorni di fiamma, incontri eccitanti, vivrete momenti così esaltanti da oscurare il cattivo umore. Fidatevi!



Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno.

Finalmente un po' di distensione, le scelte importanti di lavoro sono state già fatte. E non è poco, avete dovuto dipanare situazioni alquanto complicate e insidiose. Ma voi sapete destreggiarvi benissimo, certo siete un po' stanchi e a volte persino demotivati. Ma ora per alcuni di voi, non resta che mantenere ciò che si è conquistato, grazie alle strategie messe in campo per la riuscita dei vostri progetti. Sono state faticose e a volte rischiose, ma, si sono rivelate vincenti. Quindi, siate soddisfatti di voi stessi: ognuno secondo la circostanza, la propria posizione e capacità, ha dato il meglio di sé. Non rimpiangerete attività chiuse o vendute, avreste solo perso tempo e denaro. Ora avanti tutta, verso nuove avventure. La noia e la monotonia, vostri acerrimi nemici, non vi sorprenderanno, sarete sempre un passo avanti, sempre in anticipo sugli eventi. E' un fatto di tempismo, e voi l'avete. All'amore però non rinuciate mai: è quel focherello che vi scalda, è quella curiosità di sperimentare relazioni sentimentali e condividere momenti di intimità eccitanti, spesso indimenticabili. L'estate si preannuncia calda nel clima ma anche nei sentimenti: chissà, qualcuno incontrerà persino l'anima gemella. Non sorprendetevi, le situazioni possono mutare all'improvviso.



Cancro dal 22 giugno al 22 luglio.

Molti tra voi, dopo lunghe riflessioni, hanno intrapreso la strada che porterà a un buon risultato. Più che soddisfacente, soprattutto in campo lavoro, anzi, al di là delle vostre pessimistiche previsioni. Quindi, luglio si rivelerà un mese importante e decisivo per la seconda parte dell'anno, grazie a contatti e accordi, avrete più certezze. Superate le fasi più complicate e rischiose, ora c'è chiarezza nei rapporti con capi, colleghi, collaboratori, e persino con parenti, con i quali avete avuto dissidi e amarezze. Ora, sarete voi a prendere le decisioni, con lucidità, pronti al cambiamento se necessario. Muovetevi con cautela, e non fidatevi troppo dei vostri collaboratori, controllate sempre tutto, e soprattutto nei contratti esigete sempre nero su bianco per non avere brutte sorprese. Anche per l'amore è un momento importante, starà a voi decidere se troncare relazioni ormai sterili, vi aprirete a sentimenti più veri, anche in questo, finalmente chiarezza.



Leone dal 23 luglio al 23 agosto.

I pianeti vi sono molto favorevoli con Giove che vi strizzerà l'occhio. La creatività e la lungimiranza vi sosterranno per tornare alla ribalta con grande forza. Amate le sfide, vi piace il rischio, ma di fronte agli ostacoli, darete il meglio e vincerete. Favoriti in ogni campo lavorativo, certo in base alle circostanze, ai ruoli e le capacità. Ormai siete nella piena fase di rilancio, favoriti e ben voluti, avrete l'appoggio di persone importanti che hanno fiducia in voi. Siete attorniati da positività, quindi, non perdete le occasioni che vi si presentano e che regaleranno un netto miglioramento per il futuro. L'amore andrà di pari passo, favoriti nuovi incontri, e con Marte che entra nel segno e vi scuote i sensi, si accentua la passionalità, con rapporti stimolanti privi di monotonia. In vista matrimoni e nascite.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre.

C'è un risveglio importante, le situazioni in stallo si sbloccheranno, molti avranno modo di riscattarsi. Grandi cambiamenti, nuovi ruoli nell'ambito aziendale, contratti vantaggiosi, proposte allettanti per aprire attività commerciali, favorite specialmente quelle relative al mondo dello spettacolo e dell'arte. Partite fiduciosi verso nuove sfide, siete in grado di sostenerle, è il momento giusto per dare una svolta importante per la vostra vita. Cogliete tutte le opportunità che piovono a iose, agite valutando bene la situazione, e quando sentite riaccendersi in voi lo stimolo di fare, agite è il vostro momento. L'entusiasmo e l'impegno di cui siete capaci, vi condurranno in un porto sicuro, al riparo da tempeste. Ora siete più sereni, avete sbaragliato gli avversari, eliminati gli ostacoli più insidiosi, il futuro vi appare più sereno. Allontanatevi da chi vi lusinga un po' troppo e cerca la vostra confidenza, è una chiara manifestazione di invidia e di un futuro tradimento. Vi aprirete anche all'amore con tagli di relazioni stanche e nuovi incontri, però, senza precipitare decisioni premature, guardatevi ancora un po' intorno. C'è di meglio per voi.



Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre.

Non temete i cambiamenti, per alcuni, delusi dalle aspettative a suo tempo sopravalutate, sarà giusto prendere decisioni. Non restate nella fase di stallo, cullati nell'insoddisfazione e nell' incertezza: valutate e guardatevi attorno. All'improvviso si schiarisce l'orrizzonte e arriva l'occasione perfetta che capovolge del tutto, la vostra vita lavorativa. La coglierete al volo e non vi parrà vero: tornerà la fiducia e soprattutto la voglia di fare e di lanciarsi in nuove promettenti avventure. Per certi versi, i cambiamenti vi scuotono, vi stimolano e riuscite a dare il meglio di voi. In questa fase di rivoluzione, l'amore non è al centro del vostro interesse, e se il partner non saprà pazientare, nasceranno discussioni. Mantre i single, colti da stanchezza e pigrizia, non si danneranno nella ricerca di nuovi amori. Tempo al tempo.



Scorpione dal 23 ottobre 22 novembre.

Luglio è un mese che richiede prudenza, non muovete ancora passi avventati lanciandovi in nuove avventure, soprattutto in attività commerciali, o contratti non chiari, esigete sempre, nero sun bianco. Meglio non rischiare e stare un momento fermi, non è il momento di rischiare con investimenti azzardati. Attenti alle lusighe, a chi vi farà brillare un contratto come estremamente vantaggioso, non è così, si svelerebbe deludente con promesse non mantenute. Con la prudenza e la pazienza, a fine mese, per molti la situazione finanziara sarà in rialzo, con avanzamenti di ruolo, incremento negli affari e persino con acquisti molto convenienti o vendite molto remunerative, per alcuni fortunati, in arrivo eredità copiscue da parenti residenti all'estero, quasi dimenticati nel tempo. Consolatevi con l'amore, è il periodo ideale per vivere un amore esaltante, magari, nato durante un incontro lampo, un vero colpo di fulmine che vi cambierà la vita. Attenti alle relazioni extraconiugali, c'è sempre chi si approfitta di un vostro momento esaltante, e raccoglie le vostre confidenze per poi tradirvi.



Sagittario dal 23 novembre al 21dicembre.

C'è da mettere a punto trattative già cominciate grazie ad un recupero per i ritardatari. Il momento favorevole, grazie a Sole, Marte, e Giove, sarà intorno a metà luglio. Il periodo giusto per fare buoni investimenti, consigliati da professionisti; per fare vantaggiosi affari, grazie a qualche risparmio; per ottenere un aumento di stipendio. Anche per le questioni legali trascinate da tempo, soluzioni inaspettate e molto soddisfacenti. Una buona ripresa in campo finanziario, anche per un incremento delle attività commerciali, in specie legate al turismo. Ingaggi importanti per chi opera nel mondo dello spettacolo. E' senza dubbio un periodo promettente, che vi spinge all'azione, batterete il ferro finchè è caldo. L'estate è l'occasione per molti incontri, e l'inizio di nuovi amori. Avventure eccitanti, la grande forza emotiva vi regalerà momenti davvero esaltanti. Godetevi l'estate, i viaggi in posti esclusivi con nuovi lidi da esplorare vi daranno buona energia psicofisica.



Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio.

In ambito lavorativo è indubbio un netto miglioramento, già dall'inizio dell'anno. Buone opportunità per chi, scontento dell'azienda in cui opera da anni, darà una svolta decisiva, pensando a mettersi in proprio. E poiché voi tenete sempre i piedi per terra, se farete il grande passo, sarà dopo attenta valutazione: avrete la fortuna dalla vostra. Ampiamente meritata dopo anni in posti di lavoro attorniati da persone che aspettavano solo un vostro passo falso, per farvi le scarpe. Ora potete dedicare le vostre energie in nuove imprese che vi stimolano e aumentano creatività, utilissima in certi campi. Insomma, siete in crescita personale, si apre un periodo meno faticoso, che regala soddisfazioni e anche successo personale. L'amore è in netto recupero: se sarete più attenti al patner e tornerà l'intesa. I single si lasceranno andare ai sentimenti, con un'apertura a più esperienze, utili per maturare e comprendere ciò che si vuole veramente. L'estate vi conduce a riflessioni positive, vivrete con animo più sereno e fiducioso nel futuro.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio.

E' un momento in cui è fondamentale valutare attentamente il campo lavoro, dovete decidere ciò che volete veramente. Se lanciarvi in imprese audaci che vi stimolano, ma che comportano continua tensione, con la prospettiva di ottima realizzazione, sì, ma contrapposta a grande impegno che non sempre reggete: il trin tran vi annoia. Non potete mollare nel bel mezzo dell'impresa, perdereste tutto. Dipende da ognuno di voi e anche dalle persone con cui vivete: chi vi sprona a lanciarvi, chi invece vi incita alla prudenza. Tuttavia sarete voi ad affiancarvi alle persone giuste. Chi vi ama davvero, vi comprende e sa orientarvi nel modo giusto. Tenete sotto controllo le finanze, in momenti di euforia, siete fuori controllo, fate spese folli, sempre per gratificare chi vi circonda. Mai per voi stessi. Siete generosi, ma spesso, imprudenti. Ogni tanto concedetevi riposo, mollate la presa, la salute ne risente: c'è anche il tempo per lo svago. Che diamine!



Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo.

E' in atto, da tempo, una buona fase di trasformazione nel campo lavoro. Piovono opportunità da valutare e mano mano da scegliere nel mazzo per concretizzare. La creatività è stimolata al massimo, in mente si avvicendano idee, progetti innovativi che guardano al futuro, tutti remunerativi e realizzabili nei mesi a venire. Poco alla volta, mattone su mattone, costruite una solidità da tempo sognata. Meritatissima, dopo tante privazioni, delusioni e anche umiliazioni brucianti, che vi hanno demotivati. Programmate in ogni dettaglio, è un momento di crescita personale e professionale, è giunto il momento di ricoprire un ruolo importante, anche di comando. E' stato un periodo impegnativo, incalzante, con tensione, dubbi e insicurezze. Ora, dedicatevi di più ai sentimenti, corteggiate o lasciatevi corteggiare, amate e lasciatevi amare, concedetevi anche un po' di felicità. Basta volerlo!



Fiorella Avalle Nemolis