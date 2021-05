Gli Astri di giugno: ritroviamoci (in sicurezza) e confidiamo nella ripartenza estiva

FIORELLA AVALLE NEMOLIS - L'oroscopo di giugno 2021 della braidese Fiorella Nemolis per tutti i lettori della provincia di Cuneo.

Ariete, dal 21 marzo al 20 aprile

C'è voglia di vacanza, di movimento, e anche di svago. Tutto lecito, con prudenza e senza pretese, accogliete ogni piccola soddisfazione come segno di rinascita. Le situazioni un po' complicate sul lavoro non vi devono preoccupare più di tanto, a tutto c'è una soluzione, poco alla volta toccherete con mano che la vita torna a sorridervi. Se tenete a bada l'impulsività e scegliendo le parole da "non" dire, vi sorprenderete quando saranno gli altri a farvi proposte interessanti e vantaggiose finanziariamente. Siete creativi, affidabili e anche capaci manualmente, quindi in grado di assolvere anche compiti un po' intricati, le difficoltà vi stimolano. Non è da voi scoraggiarvi, anzi siete di sostegno agli altri per la rapidità di azione: è ciò che conta in questo momento di rinascita, voltare le spalle al passato, vivere il presente ma protesi fiduciosi verso il futuro. Non è da escludere che alcuni di voi si occuperanno di servizi, in tutti i campi. In particolare in campo sanitario c'è molta richiesta di personale specializzato, come anche di volontariato. L'amore regala emozioni quando vi dedicate con tante piccole attenzioni al partner, che vi premierà ricambiando con grande passionalità. Le coppie consolidate trovano un angolo di intimità e di pace per ravvivare il rapporto. La vacanza, la vita all'aria aperta, il ritrovarsi, se pur con prudenza, sarà un toccasana per tutti, grandi e piccini. Coraggio, si ricomincia!

Toro, dal 21 aprile al 20 maggio

Con la riapertura, seppur prudente, date aria all'anima, finalmente cominciate ad uscire dal guscio e sorridere alla vita. Voltate le spalle al passato, alla sofferenza, chi più chi meno ne ha patita per ragioni di salute o per problematiche finanziarie. E' ora di fare cambiamenti, quelli che la vita senza preavviso ci presenta, e forse che mai avreste voluto fare. Invece, sapete adeguarvi con imprevedibile facilità. Tutto cambia e anche voi lo farete, con prudenza sì, ma valutati i pro e contro, prendete decisioni rapide, senza angustia, senza ripensamenti, con naturalezza! Vi state sbloccando, l'esperienza della pandemia vi ha dato una visione più aperta della vita e tutto sommato, anche chi dovesse abbandonare un'attività, o un lavoro da dipendente, non ne farà un dramma, aprendosi fiducioso a nuove esperienze. Siete affidabili, capaci e produttivi in ogni settore. Chi è nell'ambiente dello spettacolo riceverà ingaggi prestigiosi. Gli artisti in genere sono richiesti ed apprezzati, ricchi di nuova linfa acquisita nella sofferenza del confinamento. Gli esaminandi superano l'ansia che di solito li attanaglia ottenendo buoni risultati, il colloquio in presenza favorisce sicurezza e facilità nell'esprimersi adeguatamente. L'amore vi sostiene, sia nel rapporto di coppia consolidato, sia con nuove relazioni che regalano meritate leggerezza e spensieratezza, complici le vacanze che regalano nuovi intriganti incontri. Apritevi ad un'estate gioiosa, torna il desiderio di alzarvi al mattino con un progetto stimolante.

Gemelli, dal 21 maggio al 21 giugno

Il vento frizzante dell'estate vi rigenera, vi sprona a cogliere ogni occasione per migliorare e avanzare nei progetti di lavoro. C'è chi abbandona settori già sperimentati: siete proiettati su nuovi binari, verso nuove mete. C'è un cambio di interesse, vi attraggono settori di nicchia inesplorati; mentre alcuni imprenditori maturano una ponderata decisione di riconvertire l'azienda con la produzione mirata verso nuovi mercati. E' il momento di orientarsi verso specifici settori di nicchia. La ricerca fa per voi, vi intriga, guardate oltre con un particolare interesse anche al mondo della scienza. I giovani talentuosi si approcciano a nuovi studi, alcuni si dedicano alla ricerca, soprattutto in campo sanitario, in particolare nel settore farmaceutico. Anche nel sociale sarà determinante la vivace predisposizione alla creatività con interessanti progetti per nuove forme di assistenza, soprattutto ai più fragili. L'amore rafforza l'inventiva, purchè il partner che vi sta accanto non faccia troppe domande, lasciandovi libertà di pensiero ed azione. Vi annoiate facilmente, l'imprevedibilità, un po' di sana follia, renderà intrigante e duraturo il rapporto. Le vacanze sono un toccasana per rispolverare la voglia di amare: incontri intriganti, forti attrazioni, grandi passioni, momenti davvero memorabili.

Cancro, dal 22 giugno al 22 luglio

Il vento frizzante, la natura così fiorita vi danno una grande energia. Più leggerezza, serenità, la vita è meno complicata, finalmente tirate un respiro di sollievo. Vi accompagna il sentito desiderio di impegnarvi con rinnovato interesse anche nel lavoro, non lo avvertite come un noioso tran tran, c'è voglia di rinnovamento: tirate fuori dal cassetto la creatività, troppo assopita per le difficoltà passate. Finalmente le giornate scorrono con meno pesantezza, ora siete incoraggiati a fare nuove esperienze, non temete di accogliere nuove proposte di lavoro, tutto cambia, anche il mercato si orienta verso nuove esigenze. Gli astri vi strizzano l'occhio, non siate diffidenti, valutate bene le proposte, siete consci di valere in affidabilità, precisione e anche capacità manuale, tutte da tenere presenti. Un'attività in proprio si può valutare, se non richiede un grosso impegno di capitali, si può fare. Coraggio, si ricomincia! L'amore vi accompagna, il cuore batte per i nuovi incontri, appassionati ma anche dolci e carichi di tenerezza. Per chi aveva giurato di non innamorarsi più, una relazione poco impegnativa, invece, si rivela importante, e poco alla volta si trasforma in felice convivenza. Le coppie consolidate riaccendono complicità e passione, grazie alle agognate vacanze.

Leone, dal 23 luglio al 23 agosto

Ancora un po' di complicazioni in campo lavorativo, tuttavia la distensione, l'aria più leggera, l'ottimismo generale per la rinascita vi risolleva, così approfittate delle vacanze per buttarvi alle spalle il passato. Determinati, se necessario, siete pronti anche a chiudere situazioni poco redditizie. Vi intrigano i nuovi mercati, non temete i cambiamenti, capaci di valutare i settori innovativi, siete pronti al momento opportuno a ricominciare daccapo. Il coraggio e l'intelligenza non vi mancano. Individuato il settore che vi stimola, sia in proprio, che alla dipendenza, ripartite senza ripensamenti e con entusiasmo. Tutto cambia, anche il mercato, e voi siete portati per i settori ancora inesplorati, anche come dipendenti. In campo sanitario c'è richiesta sia di personale, ma soprattutto di specializzazioni tecniche per apparecchiature di telemedicina molto innovative, sia per la diagnostica medica, che per gli interventi di microchirurgia. Anche il campo delle ricerca farmaceutica vi compete per predisposizione, come l'interesse per la scienza in ogni ramo. Vi aprite all'amore, le vacanze creano occasione di incontri e voi single non ve le lasciate scappare. La coppia, dopo tanta tensione, dedica più tempo al partner e ai figli, torna il desiderio di leggerezza, di divertirsi uniti.

Vergine, dal 24 agosto al 22 settembre

L'amore per la natura vi fa cogliere la bellezza, la vita all'aria aperta favorisce il buon umore e il desiderio di muovervi. Dopo una pausa di riflessione, torna il dinamismo nel lavoro, con ispirazioni geniali in ogni settore. Il confinamento ha ridato linfa agli artisti: pittori, scultori, musicisti, scrittori, altrettanto a chi è nel mondo dello spettacolo. La vita riprende, le occasioni di incontro con gli eventi stimolano e torna l'interesse per le arti, gli animi si nutrono di bellezza, lasciandosi alle spalle il periodo buio. La capacità creativa e manuale favorisce le attività artistico-artigianali, chi si mette in proprio, può contare su validi collaboratori o personale specializzato da assumere. Il mercato offre possibilità di settori di nicchia per i quali molti di voi sono portati. Anche nel settore sanitario c'è richiesta, come nel settore dei servizi. Per chi desidera rimettersi in gioco c'è una promettente fetta di mercato disponibile. Chi invece continua la propria attività, sa come incrementarla. Apritevi all'amore, le relazioni sono più stabili, c'è più serenità, più desiderio di complicità. I single durante le vacanze fanno strage di cuori: siete irresistibili!

Bilancia, dal 23 settembre al 22 ottobre

A voi più che mai la libertà dà nuova fonte di ispirazione, ma soprattutto il periodo buio ha cambiato la vostra visione della vita. Alcuni di voi sono diventati un po' fatalisti, non dico imprudenti, ma affrontano le nuove opportunità con più sicurezza e convinzione. Siete persino disposti a trasferirvi all'estero, pronti a nuove avventure lavorative. L'animo più leggero vi aiuta a cogliere le opportunità fatte su misura per voi. Temperamento artistico, quindi estro, creatività, accompagnati da senso pratico e predisposizione ad attività inerenti al turismo, al settore dello spettacolo, e nel campo della comunicazione, quindi molteplici opportunità, anche come dipendenti specializzati nei vari settori: pubblicità, giornalismo, emittenti sia radiofoniche che televisive, organizzazione di eventi. Insomma molte opportunità che toccano settori in grande ripresa dopo il confinamento. L'amore vi accompagna, siete più liberi e disposti a rischiare nelle relazioni. Le coppie consolidate ritroveranno complicità e passione, quelle ormai stanche fanno il passo decisivo troncando, ormai, senza esitazioni o ripensamenti.

Scorpione, dal 23 ottobre 22 novembre

Il vento frizzante, la natura fiorita, i profumi dei campi vi fanno ritrovare l'energia, vi ponete con più ottimismo in generale. Le attività lavorative già imbastite lo scorso mese stanno prendendo forma. Lo sforzo di tacere, reprimere la rabbia per divergenze con capi, colleghi o collaboratori, ora vi ricompensa. Emergono le magagne taciute e i responsabili ne pagano il prezzo. Vi siete liberati di persone scorrette, sia come imprenditori che come dipendenti, torna l'armonia. In generale la situazione lavorativa, a seconda dell'età e della posizione sociale, ha una netta ripresa, torna il temperamento battagliero. Ottime proposte in campo sanitario per capacità di decisione e di intuizione nei casi di emergenza, qualsiasi mansione ricopriate. Coraggio, si ricomincia! L'amore torna protagonista: chi si innamora perdutamente, chi si lascia amare, chi ravviva il rapporto di coppia, chi invece tronca relazioni stanche. Dipende tutto da voi.

Sagittario, dal 23 novembre al 21 dicembre

Finalmente un po' distensione sul lavoro, conforta e dà vigore il pensiero della vacanze. Siete in fermento alla ricerca della meta che più vi intriga: soprattutto per voi viaggiatori è il ritorno alla vita. Impegnati a consultare depliant, i più esperti a scaricare app per scegliere il meglio che soddisfi la vostra insaziabile curiosità di conoscere cose nuove. Il lavoro riprende e si incrementa poco alla volta, sono di nuovo consentiti i viaggi, per voi linfa vitale per concludere buoni affari. Tuttavia, valutate offerte interessanti nel campo della tecnologia, purtroppo per voi, in smart working, ma sarà il vantaggioso lato finanziario a convincere molti di voi. Badate al portafoglio, soprattutto se avete una famiglia. Altri, dopo una valutazione scrupolosa, aprono attività di import-export, la riuscita dell'impresa è determinata anche dall'entità dell'esborso di capitale da investire. Un passo che comporta rischi, ma con un po' di fortuna, anche ottimi guadagni. L'amore ai single offre incontri intriganti, ma attenzione a non cadere in truffe con pericolose conoscenze in internet; per le coppie si appianano le divergenze, soprattutto per amore dei figli. Un po' di complicità ravviva il rapporto.

Capricorno, dal 22 dicembre al 20 gennaio

La natura che si risveglia con colori e profumi placa ansia e incertezza, si apre un nuovo capitolo, buttando alle spalle il passato. Rinascita, leggerezza, svago e compensazione con immersione nel mondo dell'arte. Amanti delle arti in genere, non rinunciate ad eventi, la maggior parte svolti all'aperto. Con la riapertura graduale del mondo dello spettacolo, per gli artisti fioccheranno proposte di ingaggi, in ogni settore: cinematografia, prosa, canto, danza. Da poco ci ha lasciato l'étoile Carla Fracci, consolatevi ed ispiratevi con i video del suo ineguagliabile percorso artistico, in primis il suo capolavoro: il balletto Giselle. Chi invece eccelle nell'ambito manageriale, valuta ottime proposte nel rilancio di settori commerciali. Progetti già imbastiti prendono forma, non indugiate, progredite con cautela, ma buttatevi alle spalle la paura e l'incertezza. Si ricomincia, sia come dipendenti che come imprenditori, capaci, intuitivi e preparati, scegliete il settore a voi più consono: seguite il vostro istinto. Una ripresa nei sentimenti, alle coppie consolidate, la stabilità economica, ravviverà il rapporto. I single si concederanno piccole rivincite con persone che erano attratte solo dalla posizione economica.

Acquario, dal 21 gennaio al 19 febbraio

Siete concentrati sulle questioni lavorative, c'è molta carne al fuoco, occorre una pausa di riflessione per mettere a punto la situazione. La riapertura vi consente di viaggiare, quindi alcuni di voi decidono la sera di partire l'indomani. Azioni rapide, anche la scelta del luogo da raggiungere per un periodo di riposo. Mete esotiche, paesaggi incantevoli in luoghi sperduti vi riconciliano con la vita. La spiritualità nascosta nel vostro profondo riemerge, dando un nuovo senso alla vostra esistenza. Anche gli amanti della montagna troveranno, nel silenzio di luoghi magici per bellezza incontaminata, una riconciliazione con il proprio sentire. E' un preludio alla chiarezza di intenti, per riprendere in mano il lavoro, con lucidità e rinnovato interesse. Tutto è cambiato, lo smart working ha dato una svolta tecnologica al lavoro, i ritmi sono scanditi in modo diverso, l'organizzazione urge di innovazione, quindi coinvolge la vostra capacità e velocità di adeguamento verso nuove soluzioni. Il progresso corre veloce e voi pure. Con il partner giusto che sa comprendervi, dandovi libertà, il rapporto sarà consolidato. Le relazioni occasionali vivacizzano, ma restano al di fuori della vostra vita.

Pesci, dal 20 febbraio al 20 marzo

Siete carichi di energia vitale, la bella stagione, il pensiero delle vacanze vi rendono più che sereni, anzi motivati per intraprendere nuove imprese lavorative. I progetti imbastiti prendono forma, vi dedicate all'inverosimile per progredire senza imprevisti, non vi sfugge nulla e il vostro tocco finale è importante per il successo meritato. In ogni campo date il meglio, l'evoluzione professionale raggiunge l'apice. Non lasciatevi sbiadire da pensieri negativi, magari suggeriti ad arte da chi, diciamolo, invidia il vostro successo. Concentratevi su voi stessi e seguite il vostro istinto. Anche nel campo artistico, come nel mondo delle arti e dello spettacolo, emerge il talento e la preparazione, accogliete le vostre intuizioni e seguitele. La vitalità tocca anche i sentimenti, buttatevi alle spalle amori difficili passati, apritevi all'amore, senza troppe esitazioni, cogliete il bello che vi offrono le persone che vi sono accanto, fino ad ora invisibili ai vostri occhi. Non avete che da scegliere senza cercare tanto lontano. I vostri dubbi vi fanno apparire misteriosi ed intriganti, ed è questo il segreto di tanto interesse per la vostra fascinosa personalità.

Fiorella Avalle Nemolis