Gli ambientalisti di Langhe e Roero: "No alla gara internazionale di Enduro nelle terre Unesco"

CUNEO CRONACA - Riceviamo: "Due comuni del Roero, Monteu e Montaldo, riusciranno a ripetere un'impresa mondiale, cioè quella di permettere una gara di enduro in un sito valorizzato dall’Unesco: due cose palesemente antitetiche. Praticamente ci si ostina a perseguire l’obiettivo ben rappresentato dal vecchio adagio “botte piena e moglie ubriaca”. In più questa volta ospitiamo come buon peso la 7° prova del campionato nazionale di Enduro Svizzero, perché in Svizzera si guardano bene dall’autorizzare gare di Enduro in aree di riguardo come la nostra.

Al di là del discorso ambientale, pensavamo fosse un dato acquisito che le moto Enduro nei boschi e nei sentieri del Roero rappresentano carattere ostativo per il cattivo uso che si fa del territorio, sia per noi roerini che per i turisti che ci scelgono. Questi per buona parte dell’anno vengono perché amano le nostre colline e i nostri boschi, apprezzano i vini e la cucina, cercano il turismo lento dei sentieri e delle piste ciclabili, e vogliono tranquillità, contatto con la natura e il rispetto dell’ambiente, non rumore e inquinamento.

Alle due nuove amministrazioni di Monteu e Montaldo e ai rispettivi nuovi sindaci, chiediamo un esercizio di democrazia, in primis di sentire tutte le realtà economiche legate al mondo vitivinicolo, motivato dall’Unesco e dai vigneti di pregio, in seconda istanza chiediamo loro di rapportarsi con le restanti amministrazioni del Roero, riportando nell’alveo delle scelte comuni condivise, queste unilaterali autorizzazioni a gare che non fanno bene al Roero".

Le associazioni AMBIENTE 21 SdB, CANALE ECOLOGIA, COMUNEROERO ODV, ITALIA NOSTRA PIEMONTE, ITHACA, LACASAROTTA, LEGAMBIENTE LANGHE ROERO APS, MOVIMENTO STOP AL CONSUMO DEL TERRITORIO, OSSERVATORIO PER LA TUTELA DEL PAESAGGIO DI LANGHE E ROERO, PRO NATURA, ROCCHE’N ROLL, SALVIAMO IL PAESAGGIO