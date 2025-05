Giustizia penale, disfunzioni e riforme possibili in un convegno ad Alba con esperti e giuristi

CUNEO CRONACA - Si terrà ad Alba, al Palazzo Banca d’Alba, in via Cavour 4, venerdì 16 maggio, alle 17, l’incontro sul tema “Giustizia penale: disfunzioni e riforme possibili per un processo giusto ed efficiente”.

L’iniziativa è promossa dal Lions Club Alba Langhe, dall’Associazione Culturale Giulio Parusso e Solstizio d’Estate Onlus, sotto l’egida del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti.

Parteciperanno: Ettore Boffano, giornalista, Roberto Cota, avvocato penalista, già presidente del Consiglio regionale Piemonte, Roberto Fiori, giornalista de La Stampa, Tommaso Lo Russo, giornalista presidente del Lions Club Alba Langhe nelle vesti di coordinatore degli interventi, Roberto Ponzio, avvocato penalista albese, Sebastiano Sorbello, già Procuratore Repubblica Asti che ha recentemente edito l’ultimo suo libro “Misteri d’Italia” e Stefano Zurlo, opinionista e giornalista de Il Giornale. In collegamento: il Vice Ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, in funzione di relatore al convegno, al quale potranno essere poste domande.

"Giustizia penale" è locuzione che si presta ad una pluralità di interpretazioni. Lo confermano atteggiamenti diversi di Pubblici Ministeri e Giudici che possono incidere, in misura diversa, sulla libertà personale dei cittadini. Un franco confronto fra opinioni diverse può contribuire a raggiungere un processo giusto e rispettoso delle regole legali e giurisprudenziali.

Giustizia, intesa sia civile che penale, è termine evocativo ed emblematico che rimanda a tante considerazioni, modi di dire e slogan che sono stati pure ripresi in termini pubblicitari in quanto evocativi di un universo di pensiero che, in una sola parola racchiude tutti i desideri e aspettative. Una parola particolarmente divisiva e di contrapposizione di opposte visioni che, tuttavia, dovrebbero fondersi in un incontro fra le diverse posizioni.

Ingresso libero. Info 339 6349003 info@giulioparusso.org.