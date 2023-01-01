Clima secco e rovente: nel weekend in Granda sole e temperature ancora oltre la media

CUNEO CRONACA - A fine giugno 2026 il Piemonte presenta una situazione idrica complessivamente deficitaria, con criticità più evidenti sulle portate dei corsi d’acqua e sulle risorse idriche superficiali disponibili. L’indice sintetico di siccità evidenzia condizioni di siccità moderata nel nord-est della regione e nel bacino della Dora Baltea e condizioni di siccità severa nel sud-ovest. Non si osservavano questi valori dell’indice da febbraio 2022. La situazione è determinata principalmente dalla scarsità di neve residua in quota e dalle portate ridotte del reticolo idrografico.

Le precipitazioni medie del mese di giugno 2026 sul bacino del Po chiuso alla confluenza con il Ticino sono state pari a circa 62 mm, con un deficit del 36% rispetto alla media mensile storica 1991-2020. Gli scarti negativi sono diffusi su gran parte dei bacini piemontesi, generalmente compresi tra -30% e -60%, con le eccezioni dei bacini del Ticino e dello Scrivia, dove i deficit risultano più contenuti. Nell’ultimo trimestre, anche i mesi di aprile e maggio hanno fatto registrare deficit rispettivamente di -56% e -44% contribuenti ad aggravare la siccità meteorologica in atto. Il bilancio dell’anno idrologico resta negativo, con uno scarto complessivo pari a circa -24%.

Le temperature del mese sono state marcatamente superiori alla media del periodo, con un’anomalia termica regionale di +3,5 °C. giugno 2026 si colloca quindi tra i mesi di giugno più caldi della serie storica, con valori prossimi ai record assoluti del 2003 e con una persistenza delle anomalie positive particolarmente significativa. Sommando a questo anche l’ondata di calore registrata a fine maggio 2026, queste condizioni complessive hanno contribuito ad aumentare in modo deciso l’evapotraspirazione, accentuando lo stress idrico dei suoli e della vegetazione e aggravando gli effetti della scarsità di precipitazioni sulle portate dei corsi d’acqua e sulla disponibilità complessiva della risorsa idrica.

Gli indici SPI (anomalia di pioggia standardizzata) e SPEI (anomalia di pioggia ed evapotraspirazione standardizzata) a 1 e 3 mesi evidenziano condizioni di siccità diffuse su tutta la regione, mentre alle scale temporali più lunghe, 6 e 12 mesi, prevalgono ancora condizioni di normalità o siccità lieve, con locali aree in siccità severa o estrema, soprattutto nella parte nord-occidentale ma solamente grazia al credito di piogge accumulato nel mese di febbraio e con l’evento meteorologico di marzo.

Le risorse idriche superficiali complessivamente disponibili al 30 giugno, considerando neve, invasi e Lago Maggiore, ammontano a circa 681 milioni di metri cubi, con uno scarto pari a -31% rispetto alla media del periodo. I deficit maggiori si registrano nel Piemonte settentrionale, -42%, e in quello occidentale, -38%. L’Equivalente di acqua in neve (Snow Water Equivalent) regionale risulta inferiore alla media del periodo di circa -17%, ma con risorsa nivale ormai nulla o fortemente ridotta in diversi bacini meridionali e occidentali.

Le portate dei corsi d’acqua rappresentano l’elemento di maggiore attenzione. Ad eccezione della Dora Baltea, gran parte delle sezioni idrometriche considerate presenta deficit superiori al 40% rispetto alla media storica. Alla sezione di chiusura del bacino piemontese, il Poa Isola Sant’Antonio ha registrato una portata media mensile di 138 m³/s (metri cubi al secondo), pari a un deficit del 76% rispetto alla media storica di giugno.