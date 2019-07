Giro Provincia Granda, il prologo in notturna a Cuneo con il via da piazza Galimberti

Agosto, tempo di vacanze. O meglio, di ferie, che molti appassionati di ciclismo amatoriale utilizzano per partecipare a manifestazioni a tappe coinvolgendo anche la famiglia. Tre o cinque giorni da dedicare all'irrefrenabile passione, che offre l'opportunità di scoprire angoli reconditi della nostra straordinaria nazione per poi magari tornare in seguito negli stessi luoghi. Il calendario dell'attività che si svolge sotto l'egida di CSAIn Ciclismo propone due prestigiosi appuntamenti: la decima edizione del Giro della Provincia Granda e il 46° Giro Ciclistico Internazionale del Friuli Venezia Giulia CSAIn.

La manifestazione a tappe si terrà nella provincia di Cuneo dal 31 luglio al 4 agosto. Cinque tappe di cui la terza suddivisa in due semitappe. Mercoledì 31 luglio il Giro si apre con il cronoprologo serale di 1,4 chilometri che prende il via da piazza Galimberti, a Cuneo, location della granfondo "Fausto Coppi" Officine Mattio. La seconda tappa Rocca de' Baldi - Rocca de' Baldi, gara in circuito da ripetere sei volte che presenta una salita di 450 metri a San Biagio di Mondovì.

La terza tappa è l'unica in linea del Giro, con partenza e arrivo a Passatore. 83 chilometri di gara. Sabato 3 agosto le due semitappe. Gara in circuito pianeggiante la mattina (11,5 chilometri da ripetere 5 volte) e nel pomeriggio, seconda semitappa, cronometro individuale di 7,8 chilometri da Saluzzo a Saluzzo. Domenica 4 agosto il "tappone" che chiude il Giro. Pian Munè - Pian Munè (Paesana). Circuito di 47,5 chilometri da ripetere due volte e nel finale la salita che conduce a Pian Munè, 12,5 chilometri con pendenza media del 6,5% e massima del 14%.

La quota di iscrizione è di 80 euro fino a domenica 28 luglio, dopo questa data coloro che vorranno partecipare dovranno versare 100 euro. Per ulteriori informazioni consultare il sito della società organizzatrice www.centrocoordinamentociclismocuneo.it.

(Nella foto Pichetta, vincitore Giro della Granda 2018 - Credit photo: Foto Service)