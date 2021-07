Giro Italia Donne, un'americana in rosa: oggi seconda spettacolare tappa Boves-Prato Nevoso

CUNEO CRONACA - Con un crono di 33’40” 80 e alla media di 47,565 km/h il team statunitense Trek-Segafredo vince le prima tappa della 32° edizione del Giro d’Italia Donne, una cronosquadre di 26,7 km da Fossano a Cuneo. Alla statunitense Ruth Winder la prima Maglia Rosa. A 7”80 il team SD Worx dell’iridata Anna van der Breggen, mentre, sul terzo gradino del podio a 39”40, il Team italiano ALÉ BTC LJUBLJANA.

Per il Team statunitense è un successo che ripete quello dell’edizione 2020 e che quest’anno si aggiudica anche la testa della classifica Maglia Azzurra, miglior italiana, sulle spalle dalla tricolore Elisa Longo Borghini. La dichiarazione della Maglia Rosa: "Ancora non ci credo. Non me lo aspettavo proprio e non era in programma che io tagliassi la linea del traguardo per prima. Abbiamo solo pensato ad andare più forte possibile. Sono felice, abbiamo fatto guadagnare tempo prezioso alla nostra leader, Elisa Longo Borghini".

La frazione che ha inaugurato l’edizione 2021 della gara a tappe più prestigiosa a livello internazionale, ha ospitato le 24 migliori squadre al mondo che dal centro di Fossano fino a Cuneo hanno costeggiato il fiume Stura di Demonte, attraverso 26.7 km non particolarmente duri ma con la strada in progressiva salita. Ad avere la meglio è stato il Team guidato dalla due volte iridata su strada, Giorgia Bronzini che, fin dallo start ha spinto sul gas registrando il miglior intertempo 15’50” al km 13 nonostante le due atlete Lucinda Brand e Tayler Wiles si siano staccate prima dell’arrivo.

Per il Team statunitense un successo che si ripete dopo la messa a segno della tappa di apertura nell’edizione 2020. Oggi, sabato 3 luglio, la seconda tappa dura e impegnativa per scalatrici con partenza alle ore 12:10 da Boves (600 metri) e arrivo a Prato Nevoso (1607 metri), sulla distanza di 100.1 km.

La frazione si snoda dal Piemonte Orientale, percorrendo poi il territorio di Peveragno, famoso per la sua varietà autoctona di fragole, Chiusa di Pesio, attraversato dal torrente omonimo, e Roccaforte Mondovì, dove è possibile ammirare un affresco risalente al periodo romanico-bizantino presso la Pieve di San Maurizio. I sopracitati territori, insieme a Villanova Mondovì e Frabosa Sottana, fanno parte dei comuni appartenenti alla minoranza linguistica occitana. Meta finale del percorso è la famosa stazione sciistica Prato Nevoso, a quota 1.470 m.

La prima tappa si può vedere oggi, sabato 3 luglio su Eurosport 1 differita alle ore 11:00.

Oggi live streaming dalle 14:30. Dalle 16:00 “Il meglio della tappa” contenuto post gara.

CLASSIFICA

MAGLIA ROSA / ASG – ATHLETIC SPORTS GROUP (Classifica Generale Individuale a Tempi) Ruth Winder (TREK – SEGAFREDO)

MAGLIA CICLAMINO / SELLE SMP (Classifica Generale Individuale a Punti) Ashleigh Moolman-Pasio (SDW - TEAM SD WORX)

MAGLIA VERDE / EFFEBIQUATTRO MILANO (Classifica Generale GMP della Montagna) Margarita Victo GARCIA CAÑELLAS (ALE - ALÉ BTC LJUBLJANA)

MAGLIA BIANCA / FEDEGROUP (Classifica Generale individuale a tempi Giovani) Niamh Fisher-Black (SDW - TEAM SD WORX)

MAGLIA AZZURRA / GSG (Migliore Italiana della Classifica Generale Individuale a Tempi) Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo)