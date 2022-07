Giovedì del Parco Alpi Marittime: la rassegna dell'estate 2022 è dedicata agli animali

CUNEO CRONACA - Tornano "I giovedì del Parco", tour di serate nei comuni del Parco delle Alpi Marittime (valli Gesso, Vermenagna e Stura) e del Parco del Marguareis (valli Pesio e Tanaro), in provincia di Cuneo.

Dodici appuntamenti dedicati alla fauna delle due aree protette per parlare di animali, delle loro caratteristiche, comportamento e di come collaborare con l’Ente Aree Protette Alpi Marittime nel monitoraggio delle specie attraverso quella che è denominata “citizen science”. Nel corso dei “rendez-vous” sarà anche toccato il tema del nostro rapporto con la fauna selvatica, argomento che nelle prossime settimane sarà al centro della campagna di informazione e sensibilizzazione “Gli animali e noi” a cura del Parco e di una mostra con lo stesso titolo nel Centro visita delle Terme di Valdieri a partire da lunedì 1° agosto.

L’inaugurazione del ciclo di incontri è giovedì 14 luglio, alle ore 21, a Roaschia (chiesa ex confraternita Santa Croce) con la serata “Pipistrelli mammiferi volatori della notte”. Da sempre i pipistrelli incutono timore e sono protagonisti di superstizioni e credenze popolari. Sono invece animali utilissimi e interessanti dal punto di vista scientifico. Detti anche chirotteri sono gli unici mammiferi a saper volare e che comunicano in un modo tutto loro, con gli ultrasuoni. E non sono le uniche curiosità che lo contraddistinguono. Giovedì sarà l’occasione giusta per scoprirle con il guardiaparco Mario Dalmasso che condurrà la serata.

I giovedì del Parco sono appuntamenti per incontrare i dipendenti dell’Ente Parco e le loro guide, ricercatori, in generale i “professionisti della natura”. Le serate non saranno lezioni ma momenti di presentazione e di dialogo con il pubblico per soddisfare le varie curiosità sugli animali delle Alpi Marittime e Liguri, protagonisti della rassegna.

Calendario della rassegna

Roaschia, ex confraternita Santa Croce

Giovedì 14 luglio, ore 20.45

Pipistrelli mammiferi volanti nella notte

Serata dedicata ai pipistrelli, animali poco conosciuti, utilissimi e spesso bistrattati con Mario Dalmasso, guardiaparco presso le Aree Protette Alpi Marittime.

Entracque, salone Maria José

Giovedì 21 luglio, ore 20.45

Mamma che paura

Una serata per scoprire gli effetti della paura sul comportamento degli animali con Valentina Ruco, biologa naturalista.

Aisone, Taverna delle Grotte

Giovedì 28 luglio, ore 18

Animali fuori e dentro le grotte

Una serata con l'accompagnatore naturalistico Luca Franco per scoprire la fauna e l’ambiente che caratterizzano la Riserva Naturale Grotte di Aisone.

Vernante, piazza dell’Ala

Giovedì 28 luglio, ore 20.45

La vita del torrente e gli animali acquatici

Quanta vita c’è sotto un ciottolo fluviale? Un tema delicato e interessante che verrà approfondito con il guardiaparco Mauro Fissore.

Certosa di Pesio, correria

Giovedì 4 agosto, ore 20.45

Cambiamenti climatici e animali: dove stiamo andando?

Gli effetti dei cambiamenti climatici stanno disturbando gli animali del Parco? Ne parleremo con la naturalista Erika Chiecchio (Aree Protette Alpi Marittime).

Ormea, ex scuole elementari

Giovedì 4 agosto, ore 20.45

Animali misteriosi delle nostre valli: gatto selvatico, lince e lupo

Il guardiaparco Luca Reggiani presenterà gli ultimi dati di presenza del lupo in Piemonte, mentre la biologa naturalista Patrizia Gavagnin parlerà di gatto selvatico.

Upega, salone delle feste

Giovedì 11 agosto, ore 18

Io e gli animali

Il fotografo Gabriele Cristiani racconterà le tecniche per una “caccia fotografica sostenibile” e il guardiaparco Luca Reggiani presenterà i dati del lupo in Piemonte.

Certosa di Pesio, correria

Giovedì 11 agosto, ore 20.45

Aquile, camosci, lupi e altri animali del Parco

Come si riconosce un’aquila? Il camoscio che osservo è femmina o maschio? E se incontro un lupo? A tutte queste domande risponderà il guardiaparco Mauro Fissore.

Valdieri, sede del Parco

Giovedì 11 agosto, ore 20.45 Valdieri

Animali misteriosi delle nostre valli: gatto selvatico, lince e lupo

Un guardiaparco presenterà gli ultimi dati di presenza del lupo in Piemonte, mentre la biologa naturalista Patrizia Gavagnin parlerà di gatto selvatico.

Entracque, salone Maria José

Giovedì 18 agosto, ore 20.45

La migrazione dei rapaci diurni nelle Alpi Marittime

Quanti uccelli migratori passano sulle nostre teste tra fine agosto e metà settembre? I numeri sono impressionanti e li rivelerà il ricercatore e naturalista Fabiano Sartirana.

Roaschia, ex confraternita Santa Croce

Giovedì 18 agosto, ore 20.45

Aquile, camosci, lupi e altri animali del Parco

Come si riconosce un’aquila? Il camoscio che osservo è femmina o maschio? E se incontro un lupo? A tutte queste domande risponderà il guardiaparco Mauro Fissore.

Aisone, confraternita di Santa Croce

Giovedì 25 agosto, ore 20.45

Aisone Animali misteriosi delle nostre valli: gatto selvatico, lince e lupo

Un guardiaparco presenterà gli ultimi dati di presenza del lupo in Piemonte, mentre la biologa naturalista Patrizia Gavagnin parlerà di gatto selvatico.