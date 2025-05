Giovani talenti, scacchi e tecnologia: da Cuneo parte la NextMind Granda Academy

CUNEO CRONACA - Una storia che parla di giovani talenti, di territorio, di gioco intelligente e di un futuro che si costruisce oggi. Una storia che ha vissuto un momento entusiasmante il 1° maggio a Ciriè, ai Campionati Regionali Juniores di scacchi, e che dimostra il valore di un’iniziativa nata a Cuneo con solide radici e l’ambizione di crescere esponenzialmente.

Parliamo dell’HOC (Heroes of Chess) Academy di Cuneo, ideata da Raphael Babilonia e promossa dall’Unione Sportiva ACLI Cuneo. Spesso si pensa agli scacchi come a un passatempo di nicchia, ma questa realtà sta dimostrando come possano essere uno strumento potente per la crescita dei ragazzi, stimolandone logica, problem-solving, pensiero critico e preparazione mentale. I risultati ottenuti a Ciriè parlano chiaro: nella categoria Under 10, Stefano Bertone è il nuovo Campione Regionale! Accanto a lui, sul podio e tra i premiati, Andrea Ghibaudo (terzo) e Simone Ciravegna (quinto, premiato per pari punteggio col terzo). Un plauso speciale va anche ad Alice Bertone, che a soli nove anni si è distinta brillantemente nel torneo femminile.

Il successo della HOC Academy non si ferma qui: sono ben dieci gli atleti qualificati per i Campionati Nazionali che si terranno a Terrasini (Sicilia). Oltre ai tre Under 10 già citati, voleranno in Sicilia Emanuel La Porta, gli Under 12 Matteo Ciravegna e Angelo Massimino, e gli Under 14 Mirko Bongiovanni, Alessandro Alberetto, Gioele Vivalda e Luca Bruno. Una squadra nutrita che rappresenterà con orgoglio la provincia Granda a livello nazionale.

Come nasce questo successo? È il frutto del lavoro appassionato della HOC Academy, un’iniziativa che ha già coinvolto oltre un centinaio di giovani under 12 nel Cuneese. Ed è proprio da questa esperienza vincente, che ha dimostrato la sua validità educativa e anche la sua sostenibilità economica basata sulle quote di iscrizione (svolgendo un utile ruolo di “doposcuola” per molte famiglie), che si sta sviluppando un progetto più ampio e ambizioso: la NextMind Granda Academy.

Questa visione futura gode del prezioso supporto strategico dell’Unione Sportiva ACLI Nazionale, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Questa collaborazione nazionale non solo rafforza il progetto localmente, ma apre anche alla possibilità che diventi un modello di riferimento per altre realtà italiane, valorizzando la dimensione educativa dello sport e del gioco intelligente come strumenti per potenziare le competenze cognitive e preparare i giovani alle sfide future, anche attraverso approcci innovativi come la formazione sul Neuro Agility Profile.

L’idea alla base della NextMind Granda Academy è espandere il modello HOC (scacchi, logica, gamification) integrandolo con le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica) e le nuove tecnologie (coding, stampa 3D, robotica, design digitale). Il progetto prevede: un network territoriale per i ragazzi dai 6 ai 12 anni. Attivazione di spazi laboratoriali ludici e coinvolgenti a Cuneo, nell’Albese, nel Braidese e nel Monregalese. Qui i bambini svilupperanno capacità logiche con gli scacchi e saranno introdotti al pensiero computazionale e alla creatività digitale attraverso coding e stampa 3D, in un ambiente inclusivo e accessibile; un polo unico provinciale per i giovani dai 13 ai 18 anni. “Heroes of Code”. Si sta lavorando per creare questo hub presso l’ex caserma Montezemolo di Cuneo. Sarà un centro di eccellenza per la formazione avanzata su coding, intelligenza artificiale, robotica e cybersecurity. L’approccio sarà basato su progetti concreti, sfide collaborative e connessione con il mondo imprenditoriale della Granda, con un focus su competenze per nuove professioni digitali, tecnologie per la domotica assistiva e telemedicina, e valorizzazione dei mestieri artigianali integrati con l’innovazione. L’obiettivo è creare un ponte tra formazione e occupazione.

Per garantire sostenibilità, autonomia operativa e una gestione efficace nel tempo, il progetto prevede un passo strutturale importante. All’interno del percorso “Insieme per un’idea” — iniziativa promossa dal Comune di Cuneo nell’ambito del bando ANCI “Giovani e Impresa” (sostenuto dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e dal Servizio Civile Universale) che vede coinvolti enti pubblici, associazioni di categoria, imprese e partner del terzo settore come Fondazione WellFARE Impact - Ente del Terzo Settore — si sta lavorando attivamente alla costituzione di una Società Sportiva Dilettantistica (SSD) dedicata.

Questa futura SSD gestirà l’intero ecosistema NextMind Granda Academy, assicurandone la continuità nel lungo periodo e uno sviluppo solido, sempre in stretta connessione con il Sistema ACLI e il territorio. Il piano finanziario mira all’autosufficienza entro il terzo anno, attraverso entrate da iscrizioni, convenzioni con scuole e comuni, partnership istituzionali e aziendali (anche tramite welfare aziendale) ed eventi. Il progetto prevede inoltre la creazione di nuovi posti di lavoro part-time per giovani del territorio (18-35 anni).

I successi sportivi di Ciriè non sono solo medaglie, ma la vibrante conferma che il modello HOC funziona. Sono il trampolino di lancio ideale per la NextMind Granda Academy: un progetto ambizioso che, partendo dagli scacchi, vuole diventare un ecosistema di riferimento per la formazione innovativa dei giovani della nostra provincia, preparandoli a essere protagonisti consapevoli del proprio futuro nell’era digitale.